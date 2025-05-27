禁止潜水



潜水被拒：NDIS 削减对改变人生的潜水治疗造成威胁

作者：Lyndi K Leggett

水肺疗法不仅仅是一项简单的活动，更是许多残障人士的生命线。多年来，我们量身定制的水肺疗法项目提供的不仅仅是水下探险，它们还为瘫痪的肢体带来了活动能力，为焦虑的心灵带来了信心，并为失去一切的人们带来了目标。然而，如今，这些变革性的体验正面临威胁。

国家残疾保险计划 (NDIS) 资助标准近期发生变化，导致水肺治疗服务的支持被取消或拒绝。这让我们的许多客户深感沮丧，他们不仅失去了休闲娱乐的渠道，也失去了行之有效的身心健康干预措施。

水肺疗法：不仅仅是一种爱好

水肺疗法听起来可能有些另类，但它却有科学依据。水的失重状态让行动不便的人能够自由活动，这通常是他们受伤后的第一次。水压有助于调节呼吸，缓解焦虑。潜水带来的头脑清晰，加上成就感的喜悦，效果非常显著。

我们的项目帮助过脊髓损伤、创伤后应激障碍、多发性硬化症、自闭症等疾病的患者。对一些人来说，这是他们唯一可以享受且不会感到疼痛的体育活动。对另一些人来说，这是他们多年来第一次感到“正常”。

以下是我们一位客户的来信，解释了他每周进行一小时水下锻炼所带来的益处：

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敬启者，

虽然我能够借助拐杖行走，但由于在澳大利亚陆军服役期间受伤，导致截瘫。以下信件列出了我在水肺健身馆接受的定制锻炼计划所带来的益处。这些益处涵盖了身体、社交、个人和心理健康方面。水肺健身的真正魔力在于，水下锻炼带来的益处可以转移到陆地上，使人的身心状态更加愉悦。

• 我的肺功能显著改善。

• 潜水至 3 米以下时肋骨疼痛减轻。

• 潜水至 1 米或更深的水域 2 分钟或更长时间后，3 天内肌肉痉挛、痉挛导致的 5 至 30 级撕裂症状会减少。

• 我的自残想法减少了，与他人相处时心情也好多了。

• 在接受水肺治疗之前，我向后走很困难，但根本不可能。

• 护理人员的工作时间从每天 24 小时减少到每天 8 小时，由于三个月内无法进行水肺治疗，现在又回到了 24 小时。

• 改善四肢血液循环，彻底治愈伤口• 每周潜水超过一次时，从永久性导尿改为间歇性导尿。

• 我的睡眠得到改善，从而更好地自我护理并减少生病

• 缓解5米深的疼痛。这是我在澳大利亚陆军服役期间引起的慢性疼痛，目前为止唯一缓解的方法。

• 我精力更充沛

• 增加水下练习的运动范围。

除了上述好处之外，水肺治疗还让我不必担心因肌肉痉挛而溺水或在陆地上经常发生的跌倒而受伤。

一次水肺治疗比三次物理治疗给我带来的好处更多。

很难用言语表达我的慢性疼痛得到缓解的感受。

我生活在痛苦永无止境的痛苦之中，它影响着我的每一个动作，我的每一个

思想。它会干扰穿衣、上厕所以及你能想到的一切。它已经占用了我的

在许多方面丧失尊严，并剥夺了正常生活的任何机会。

Scuba Gym 是 25 年来的第一线希望。

拍照 ：安德鲁在行动

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NDIS 削减：沉重打击

尽管有这些明显的好处，NDIS 现在认为 水肺疗法 在许多资助计划中，这些援助项目都被列为“非必需”项目。这一举措不仅切断了新参与者的参与渠道，而且在某些情况下，还会在项目进行到一半时取消现有客户的支持，让他们无论是在实际层面还是情感上都陷入困境。

原因何在？NDIS 指南并未将水肺疗法视为“合理且必要”的辅助治疗。但对于我们这些亲身体验过水肺疗法治愈力的人来说，这项决定不仅显得短视，而且残酷。

这些削减不仅会阻碍康复进程，还会使其倒退。客户反映，他们的行动能力下降，抑郁和焦虑加剧，以及孤独感再次出现——而这些问题正是水肺疗法曾经帮助缓解的。此外，一些客户的身体疼痛加剧，无法进行水肺疗法，导致他们全天候承受着巨大的痛苦，所有的疼痛都会复发，睡眠也会被打乱，康复也会因此停止。

我们需要你的帮助

我们呼吁潜水界、残障人士、医疗保健专业人士以及政策制定者关注此事。如果您正受到这些削减的影响，或者您相信水肺潜水作为疗愈和赋能工具的力量，我们恳请您伸出援手。

以下是您可以提供的帮助：



GO Fund Me 二维码

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• 通过捐赠或赞助支持我们的项目，让该项目继续为那些

谁最需要它。

• 与您的网络分享这个故事以帮助提高认识。

• 如果您有想法、资源或愿意帮助我们对抗这种不公正，请直接联系我们。

一锤定音

水肺疗法改变人生。我们已经见证了数百次这样的事例。水不会歧视任何人——它平等地拥抱每个人。有了正确的支持，我们也能做到。

我们不要让官僚主义淹没这条对很多人来说都是生命线的通道。

请通过 Lyndi@thescubagym.com.au 与我们联系或致电 042 038 0055 来改变现状。