Divewise 焕然一新

受欢迎的马耳他潜水中心 潜水智慧 经过了彻底的改造，其内部和外部均由团队彻底翻新，家庭成员也纷纷前来协助。

整个冬季和早春，业主克雷格·威廉姆斯 (Craig Williams) 和劳拉·豪沃斯 (Laura Howarth) 与所有教练和其他团队成员一起努力，忙于打磨、上光和绘画。

劳拉的兄弟卢克和詹姆斯被征召来帮忙，他们是橱柜制造商和瓷砖工，而她的父亲加里是一名焊工，他负责所有新的金属制品。

潜水区焕然一新

劳拉说，他们对结果非常满意，迫不及待地想让来访的潜水员亲眼看看：“在潜水地板上，我们有一张由阿加（@agamuralsmalta）绘制的珊瑚礁地图，它被画在墙上，以帮助进行简报，并为这个地方增添一点色彩。

“我们还扩大了笼子区域以增加存储空间，同时，我们将马耳他沉船和海洋生物的图像印在 PVC 板上，为我们周围的水域增添一些活力和洞察力。

“淡水浴池和潜水服干燥区都铺上了瓷砖，以提供额外的保护，我们还增加了不锈钢围栏，以延长它们的使用寿命！”

漂洗槽周围采用不锈钢环绕，悬挂空间更大

一方面是潜水，另一方面是技术

她继续说道：“商店区域现在也彻底翻新了——我们把所有旧的展示板都拆掉了，换上了新的，白色的一面展示休闲潜水装备，黑色的一面展示技术潜水装备。两面都配有霓虹灯，展示板后面还有可以拉出的橱柜和抽屉，可以用来存放物品。”