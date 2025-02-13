首次全国调查显示，各方声音左右气候行动

3 年 2025 月 XNUMX 日星期一， 气候潜水员 将发起一项全国性的调查，鼓励潜水社区分享其集体经验。

潜水员处于气候变化的最前线，亲眼目睹海洋变暖和极端条件如何改变珊瑚礁、海藻森林和海洋生物。现在， 第一次一项全国性调查让潜水员有机会分享他们在气候变化方面的经验和观点，其调查结果将为关键的政策建议提供参考。

该调查由昆士兰大学、皇家墨尔本理工大学、塔斯马尼亚大学和北卡罗来纳大学的研究人员与 气候潜水员——这是首个收集潜水员对气候影响、态度和行动的见解的调查。调查目标是在整个二月份收到 2,000 份回复，调查结果将汇总成一份报告，重点介绍依赖海洋的社区所面临的挑战以及潜水员在推动气候解决方案方面可以发挥的作用。

通过参与，潜水员将帮助推动重要的政策讨论，并倡导加强对海洋环境的保护。作为奖励，调查参与者还将有机会赢得热爱海洋的赞助商提供的奖品。

首席研究员、创始人兼首席执行官 气候潜水员Yolanda Waters 博士表示， “潜水员是气候变化现实的直接见证者。但尽管他们与海洋有着深厚的联系，潜水员的声音在国家气候讨论中却很少出现。这项调查就是为了改变这种现状。”

沃特斯博士强调，潜水员的经历可以让我们更清楚地了解海洋的状况。 “我们需要决策者了解海底发生的事情，并认识到潜水员在制定气候解决方案方面可以发挥的作用。这项调查将有助于确保他们的观点得到倾听。”

调查结果将汇编成一份公开报告，于今年晚些时候发布，其中包含旨在支持海洋产业、沿海社区和海洋保护工作的建议。

首次全国调查：多元声音影响气候行动 2

潜水员应对气候 – 这是一项由社区主导的计划，参与者包括水肺潜水员、自由潜水员、商业潜水员、浮潜者、海洋管理员、水下摄影师、旅游经营者、科学家和导游。该计划通过分享他们独特的、亲身体验的气候对海洋环境的影响，使潜水员成为气候倡导者。

2025 年全国潜水员调查 – 气候潜水员 与顶尖研究人员合作，开展首次官方全国调查，询问潜水员对气候变化的看法和经历。这将是第一项收集和报告水下气候变化真实个人经历的科学研究。