潜水员受邀参加格拉斯哥的“Beneath The Waves”表演

最近从 老鹰 怀廷湾沉船，阿伦岛 水下摄影 以及以海洋为灵感的草图，格拉斯哥苏格兰海事博物馆将于 7 月 XNUMX 日星期六开幕其夏季展览。

《波涛之下》展览包括沉船潜水员格雷姆·布鲁斯 (Graeme Bruce) 发现的文物，以及摄影师、作家兼海洋保护主义者劳森·伍德 (Lawson Wood) 和艾尔郡水下艺术家兼作家克里斯蒂娜·莱利 (Christina Riley) 的作品。

展览中展出的两个陶瓷碗是从 1857 年铁制蒸汽船残骸中打捞出来的 老鹰 由位于奥本的布鲁斯和他的团队于去年七月创立。他们的 发现 on 网际网路.

这批丰富的陶器中，最引人注目的是一款珍贵的碗，它是由格拉斯哥贝尔陶器厂 (Bell's Pottery) 制作的，该厂可以说是 19 世纪苏格兰最具国际影响力的陶瓷生产商。

清理贝尔的盘子（格雷姆·布鲁斯）

“对我来说，沉船就像一个时间胶囊，随着时间的流逝，被大海掩埋，无法被人发现，”布鲁斯说道。“能够探索并连接过去，这种荣幸难以言表。让沉船文物重获新生，连接人们，意义非凡。”

在连接方面， 老鹰 它本身是由亚历山大·丹尼 (Alexander Denny) 建造的，他的兄弟威廉 (William) 建造的世界上最古老的船舶测试水池，现在是苏格兰海事博物馆在邓巴顿的分馆。

来自邓斯郡的劳森·伍德从11岁起就开始潜水，大部分时间都使用水下相机。他出版了50多本书，主要关注海洋生物和沉船。他的工作足迹遍布世界各地，同时也是英国最大的海洋保护区——贝里克郡海洋保护区的共同创建者，发挥了关键作用。

姥鲨（劳森伍德）

伍德将于60月7日和8日举办题为“水下XNUMX年”的讲座，为“波涛之下”揭幕。讲座将涵盖海洋保护的早期阶段，嘉宾还将获得一份签名的 打印 海葵或海豹。

克里斯蒂娜·莱利正在展出她在阿盖尔希望点担任驻场浮潜艺术家期间创作的一系列照片和铅笔画。希望点项目是全球 使命蓝 该计划由海洋学家西尔维娅·厄尔博士领导，重点关注对海洋健康至关重要的区域。

海葵（克里斯蒂娜·莱利）

莱利专注于复杂海洋生态系统的细节，每次突出一个物种，例如海草或优雅的裸鳃类卵。

“我们非常高兴能与三位充满热情、经验丰富的艺术家和海洋探险家合作，共同展现我们神奇而神秘的海底世界。”博物馆展览与活动负责人伊娃·布科夫斯卡说道。“各个年龄段的游客都会喜欢这场沉浸式的旅程，探索隐藏在海浪之下的宝藏和故事。”

展览还将展出博物馆国家海洋遗产馆藏的文物，以及北艾尔郡遗产信托基金会借出的展品。参观者还可以了解自由潜水如何促进人们对海洋考古学和海洋保护的理解。7月XNUMX日的开幕式将包含免费的潜水日活动。

“波涛之下”展览将在尔湾港畔的林特豪斯大楼 (Linthouse) 展出至13月10日，门票包含在苏格兰海事博物馆10英镑的标准门票价格中。每位成人/优惠票最多可免费携带三名儿童入场，博物馆每日开放时间为上午5点至下午10点。伍德讲座的门票价格为XNUMX英镑。 访问SMM网站.

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