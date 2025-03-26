呼吁潜水员和浮潜者通过“海洋运动”为英国水域采取行动

英国水域正面临威胁，但潜水员和浮潜者现在有了一种强有力的新方法来改变这一现状——为海洋而动。

“海洋运动”是一项旨在帮助内陆和沿海地方议会采取有意义行动保护蓝色空间的倡议，该倡议推出了一项全新的 在线 所有潜水员、浮潜者和其他想要参与的水上使用者都可以使用工具包。

BSAC 是英国潜水界的领军人物，它与 Motion for the Ocean 合作支持这一倡议，并呼吁所有潜水员——无论 测试 联盟 — 采取行动。该工具包提供了分步指导，帮助个人、潜水俱乐部和潜水行业与当地议会互动并推动变革。

什么是“海洋动议”？

海洋动议是议会作出的正式承诺，旨在承认海洋的重要作用并承诺采取实际行动保护海洋。如果海洋动议获得通过，议会同意将海洋恢复纳入其政策和决策中，确保蓝色空间的健康成为规划、经济发展和教育等领域的优先事项。

通过一项动议，理事会承诺履行八项承诺，包括：

✔️ 将海洋恢复纳入所有战略计划和决策

✔️ 支持海洋保护和改善水质

✔️ 确保当地规划考虑对英国河流和海洋的影响

✔️ 提高海洋知识水平并增加公众参与度

✔️ 呼吁政府到 2030 年实现海洋净恢复

公众支持是关键——议员们需要知道他们的社区关心健康的蓝色空间，以便采取行动。

工具包里有什么？

✔️ 用于联系议员的现成电子邮件模板

✔️ 指导如何撰写有效的信息以取得成果

✔️ 建议俱乐部邀请议员参加“试水”活动，强调健康水域的重要性

参与起来很容易——而且您不需要成为专家！

您无需成为海洋保护专家或了解所有科学知识 — 只需对保护您喜爱的水域充满热情就足够了。工具包让一切变得简单，提供现成的资源和清晰的步骤。此外，BSAC 和 Motion for the Ocean 也会为您提供帮助！如果您有疑问或需要支持，您并不孤单。

海洋运动组织联合创始人艾米丽·坎宁安 MBE 表示： “潜水员和浮潜者亲眼目睹了污染和环境恶化的影响。海洋运动通过与委员会合作为他们提供了将担忧转化为行动的工具。每封电子邮件、每一次对话和采取的每一步措施都有助于确保英国水域拥有更健康的未来。”

英国议会咨询委员会环境与可持续发展主席凯瑟琳·奈特表示：“这是一项非常棒的举措，艾米莉让全国各地的议会都能参与‘思考海洋’活动，这项举措已经取得了成效，人们纷纷支持海洋动议。无论您住在海边还是内陆，您都可以鼓励当地议会将海洋纳入他们的讨论和决策中。”

地方议会在保护河流和海洋方面发挥着关键作用，但他们需要公众支持才能优先保护。通过伸出援手，潜水员可以直接影响影响他们所爱水域的决策。

要访问工具包并开始发挥作用， 点击 点击这里.