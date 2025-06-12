邀请潜水员和浮潜者参加 BSAC 的 2025 年西北潜水节

西北潜水节现已进入第三年，将于 3 月 XNUMX 日星期五重返卡彭雷，规模比以往更大、内容更精彩。

BSAC 致力于营造一个热情、包容的潜水社区，而 NW 潜水节为来自不同训练背景的潜水员提供了一个绝佳的机会，让他们聚集在一起，结识其他潜水员，体验 BSAC 提供的友情和冒险。

此外，提前预订参加活动仅需支付 20 英镑的 Capernwray 费用 在线或门票 25 英镑。

店里有什么？

3 年 2025 月 XNUMX 日星期五，准备好迎接充满水上和水上精彩活动的一天，其中包括 照片 比赛，你可以展示你的 摄影 技能并捕捉海浪之下或之上的魔力、摩托车课程和循环呼吸器试潜（均需提前预订）以及广受欢迎的金条寻宝活动。

对于那些希望为潜水增添新维度的人来说，航海考古学会将出席此次活动，并举办 水下技能课程 整个周末。

还将举行抽奖活动，抽取大量大奖，拍卖一些精美物品，赞助商展台将展示来自多个顶级装备品牌的试用套件，并且还有机会在俱乐部区与西北俱乐部和潜水员见面。

邀请潜水员和浮潜者参加 BSAC 的 2025 年西北潜水节 3

BSAC 很荣幸获得 Apeks、Northern Diver、AP Diving、Sea & Sea、Dynamic Nord、Suunto、Mares、Dive Manchester、Aqualung 和 Cressi 等潜水行业领先品牌的赞助。他们的支持确保了每个人都能享受到一流的活动。

BSAC 西北地区教练 Stephen Dorricott 与他的团队一起负责协调今年的活动，他表示很高兴能够将跳水节带回 Capernwray。

斯蒂芬表示：“我们对去年活动的顺利进行感到非常高兴；成员们现在还在谈论它。

这不仅仅是西北俱乐部和会员的专属活动，更是对所有会员的公开邀请——我们期待您的到来！门票正在发售，千万不要错过！

邀请潜水员和浮潜者参加 BSAC 的 2025 年西北潜水节 4

活动门票信息

入场费为每人 20 英镑，需提前购买 在线参加者必须是 Capernwray 潜水中心会员或购买一日通票。活动当天上午 10 点开始。早到者有机会赢取六次免费充气！

门票可从官方网站购买 点击这里.

拍照 来源：西蒙·罗杰森