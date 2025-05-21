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潜水员发现：佛罗里达发现巨齿鲨牙齿，英国发现炸弹

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克里斯蒂娜·斯科特 (Kristina Scott) 和克里斯·蒂德威尔 (Chris Tidwell) 的巨齿鲨牙齿
克里斯蒂娜·斯科特 (Kristina Scott) 和克里斯·蒂德威尔 (Chris Tidwell) 的巨齿鲨牙齿

佛罗里达州夫妇克里斯蒂娜·斯科特 (Kristina Scott) 和克里斯·蒂德威尔 (Chris Tidwell) 为在墨西哥湾寻找史前鲨鱼牙齿的潜水员撰写了一本指南，并在 14 月 XNUMX 日乘坐包船在威尼斯附近发现了他们认为即使以巨齿鲨的标准来看也是超大尺寸的样本。 

当天能见度很差，但在约9米深处，斯科特辨认出了一个被藤壶覆盖的牙根形状，并把它完好无损地从沉积物中拉了出来。它长约16厘米。 

虽然巨齿鲨被认为可以长到18米长，而且在该地区发现牙齿也并不罕见，但据这对夫妇说，这么大的标本却很少见。斯科特说，在他们租用的船只运营的18年里，在最新的发现之前，只发现过三颗这种大小的巨齿鲨牙齿。

巨齿鲨大约在3.6万年前灭绝，但目前发现的最古老的化石可以追溯到大约20万年前。最近的研究表明，这些古代鲨鱼更可能与柠檬鲨相似，而非传统上与大白鲨比较。

斯科特和蒂德威尔共同撰写了这本小册子 佛罗里达州威尼斯巨齿鲨牙齿寻找指南斯科特居住在圣彼得堡，是一名医疗保健专业人士，同时也生产 珊瑚锚 潜水日志和其他主要针对女性设计的商品。

湖区迫击炮弹

迫击炮弹
温德米尔发现迫击炮弹

与此同时，在英国，自由潜水员迈克尔·麦戈德里克 (Michael McGoldrick) 在温德米尔湖发现了一枚二战时期的迫击炮弹，他是最近 BBC 节目中报道的团队的一员。 湖中失物招领 日间系列节目中，当地潜水员试图在水下寻找丢失的财物。

40 月 11 日，这位来自巴罗的 XNUMX 岁男子和其他潜水员在坎布里亚海岸附近进行鱼叉捕鱼时，被电视制作团队叫去，他开车来到湖边，身上还戴着他的 潜水衣

迈克尔·麦戈德里克执行任务
迈克尔·麦戈德里克执行任务

这枚小型炸弹是他在湖东侧科克肖特角附近偶然发现的，并非节目制作人为即将播出的第二季所寻找的物品。经爆炸物处理公司检查，确认炸弹内部为空心，因此不构成危险。

麦戈德里克后来确认了该迫击炮弹的型号，并获得了“无爆炸物”（FFE）证书，以便将其保留在他的水下发现收藏中。他相信该地区可能还会发现更多类似的迫击炮弹。

警告潜水员不要触碰任何疑似爆炸装置，并向警方报告此类发现。

炸弹仍然处于爆炸状态

乌尔 (RC Xploration) 中完整的炸弹
乌尔 (RC Xploration) 中完整的炸弹

一位因健康状况不佳而不得不放弃潜水运动的前潜水员最近发现了另一枚体型更大的二战炸弹。与温德米尔发现的炸弹不同，这枚炸弹的爆炸时间长达2多年。

来自里彭的 Adam Makewell 和他 14 岁的儿子 Cameron 使用 ROV 和小船探索北约克郡的河流，分享他们的经历 YouTube as RC 探索.

在毕晓普蒙克顿附近的乌尔河上测试一些新灯时，卡梅伦发现了一个他认为是丙烷罐的东西。

他的父亲派出遥控潜水器潜入水中，发现这个位于水下约4米深处的物体是一枚炸弹。据悉，皇家工兵部队曾利用这一段河段进行潜水作业。 测试 在战争期间。

海军 EOD 小组的初步搜索（RC Xploration）
海军 EOD 小组在乌尔河进行初步搜索（RC Xploration）

这一发现被报告给了警方，皇家海军爆炸物处理小组（EOD）观看了两人拍摄的视频，并从格拉斯哥派出了一支小组。由于​​无法找到炸弹，他们叫来了马克韦尔夫妇帮忙，但由于大雨导致能见度低，他们无法确定炸弹的具体位置。

爆炸物处理小组随后带着更先进的定位设备返回，找到了这个重达500公斤的装置，里面竟然装有约200公斤的实弹。由于装置靠近居民区，他们使用聚能装药炸开外壳，拆除了里面的炸药。

该弹壳已被带走进行进一步检查，但最终可能会被收藏在当地博物馆。

也在 Divernet 上： 男孩在埃塞克斯郡发现罕见的完整巨齿鲨牙齿, 巨齿鲨：比尔的大牙齿冒险, 失踪潜水员打捞上贝壳, 海军潜水员在根西岛附近引爆二战炸弹

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