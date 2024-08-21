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潜水队在 1 米处发现著名的第一次世界大战军舰

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在克拉西纳号 (Lost In Waters Deep) 上发现 HMS Hawke 的团队
在克拉西纳号 (Lost In Waters Deep) 上发现 HMS Hawke 的团队

巡洋舰 HMS 的残骸 霍克，被德国潜艇击沉 U-9 该船是在第一次世界大战初期沉没的，造成 524 名军官和船员丧生，后来似乎被 Lost in Waters Deep 沉船研究人员和 Gasperados 技术潜水队在苏格兰东北部海岸发现的。 

潜水员正在等待皇家海军根据拍摄到的画面正式确认沉船的身份。 霍克 是第一次世界大战中最早被击沉的英国军舰之一，大约在战争开始后 1 周被击沉。

1914 年威利·斯托尔 (Willy Stoewer) 绘制的德国沉船艺术效果图
德国艺术家 Willy Stoewer 对沉没事件的当代印象

霍克 15 年 1914 月 XNUMX 日，该船在阿伯丁附近的北海巡逻时被一枚鱼雷击中，不到八分钟便沉没。

在斯特罗姆内斯沉船搜寻者、Lost in Waters Deep 的 Kevin Heath 的带领下，经过详尽的研究，从 Halton Charters 潜水支援船上找到了沉船的位置 克拉西娜 深度 110 米，距弗雷泽堡以东约 70 英里。 

希思仔细查阅了所有其他英国船只的记录， 霍克 可能在沉没之前进行了沟通，以及 U-9的日志，这有助于了解 霍克 可能是在鱼雷发射时。 

该团队最初检查了 1980 世纪 XNUMX 年代渔民报告的一个障碍物，并没有发现任何东西，但 霍克 结果发现距离只有半英里左右。

沉船的侧扫声纳图像（迷失在深海）
沉船的侧扫声纳图像（迷失在深海）

潜水队于 11 月 XNUMX 日抵达现场，报告称沉船状况良好，尽管船头在撞击海床时受损，但他们还是对沉船状况感到惊讶。船身朝右舷侧躺着，表面几乎没有海洋生物。

霍克 装备两门 234 毫米和十门 152 毫米火炮，外加十二门 6 磅炮和四门 3 磅炮，以及四具 457 毫米鱼雷发射管。据说火炮数量众多，完好无损，有些甚至在某些地方仍显得反光。

其中一门 234 毫米火炮（西蒙·凯）
其中一门 234 毫米火炮（西蒙·凯）

舰桥设备仍在原处，船尾的船长走道和柚木甲板的残骸也还在。许多完好的舷窗敞开着，反映出沉没的突然性，里面的房间里有大量皇家海军的陶器。

霍克 是一艘 118 米长的埃德加级防护巡洋舰（具有强化装甲），由一对三缸三胀式发动机驱动。她于 1893 年在查塔姆造船厂服役，后来在地中海舰队和国际中队服役。 

霍克号
HMS 霍克

1907年 霍克 1911 年 XNUMX 月，她加入了本土舰队，在索伦特海峡与 泰坦尼克号的姊妹船 RMS 奥林匹克，该舰船遭受了相当大的船体损坏——尽管海军舰艇的船长并未对此次事件承担责任。

霍克其原来的倒置船头在与奥林匹克号船体的撞击中被压坏，被直船头取代。

霍克奥林匹克号相撞事件
潜水队在 1 米深处发现著名的第一次世界大战军舰 110

第一次世界大战开始时，HMS 霍克 加入第 10 巡洋舰中队，参与设得兰群岛和挪威之间的封锁任务。1914 年 XNUMX 月，该中队被部署到北海更南部，以保护加拿大部队护航队免受德国袭击。

巡逻车停下来从 恩底弥翁 然后继续前进，没有曲折，重新回到她的位置。当她仍然在中队其他成员的视线之外时 U-9 于晚上10.30点XNUMX分发动致命袭击。 

什么时候 霍克 据报道驱逐舰失踪 斯威夫特 派出一艘救生艇从斯卡帕湾搜寻，但只找到了一艘木筏上的 22 名船员。与此同时，一艘挪威轮船救起了另外 49 名船员，一名幸存者因伤势过重死亡，总共有 70 名幸存者。

克拉西娜回到港口（迷失在深水中）
克拉西娜 回到港口（迷失在深水中）

英国皇家海军 霍克 故事将发布在 迷失在深水中 网站上还有许多其他类似的沉船故事。

Gasperados 夫妇喜欢在年度技术潜水会议上分享他们的探险细节 古兹科技。下一场将于 30 月 30 日在普利茅斯大学举行，现在可以预订，票价为 XNUMX 英镑。

也在 Divernet 上： 潜水员在康沃尔郡 100 米深处发现两栖沉船, “阿尔戈英雄”号潜入失踪已久的杰森号潜艇 93 米深处, 英国 100 次最佳沉船潜水, 潜水员破解两艘 U 型潜艇谜题

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