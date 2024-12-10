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潜水店老板因性侵犯被判 27 年

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Marc Bear 在朗塞斯顿经营一站式潜水商店
Marc Bear 在朗塞斯顿经营一站式潜水商店

康沃尔郡一名潜水商店老板因 27 项性侵儿童罪被判入狱 16 年。

38 岁的马克·贝尔还获得了一年的延期假释期、性伤害预防令，并将终身签署性犯罪者登记册。5 月 XNUMX 日，他在特鲁罗刑事法庭接受宣判，法官卡尔告诉他，他将在余生中对儿童构成威胁。

贝尔在朗塞斯顿经营着一站式潜水店。这家公司成立于去年 10 月，陪审团裁定他犯有 XNUMX 项强奸罪、两项性侵犯罪、两项诱导或煽动儿童发生性行为罪和两项诱导他人发生性行为罪，审判结束后，贝尔辞去了公司董事一职。

被告还被判无罪，罪名包括两项导致或煽动儿童从事性行为的罪行、一项强奸罪和一项性侵犯罪。

11 月被定罪后，贝尔曾被警告将面临监禁，但获准保释以做准备。他潜逃后第二天在萨默塞特被发现，之后法官告诉他，他弃保潜逃“让我知道了你需要知道的一切关于你的性格”。

“这是一个非常令人不安的案件，罪犯利用年轻人的弱点来满足自己的性欲，我对法官的判决表示欢迎，”调查官侦探蒂姆·巴伯里 (Tim Barbery) 说。 德文郡和康沃尔郡警方的公共保护单位。 

“由于犯罪性质，这次调查旷日持久，受害者为支持警方的调查所表现出的力量和勇气至关重要。我希望今天的结果能给他们一点安慰，让他们开始向前看。”

也在 Divernet 上： 教练因猥亵学员被判入狱, YouTube 潜水员面临强奸儿童指控, 水肺教练否认骚扰指控, 水下接吻事件导致潜水员被捕

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