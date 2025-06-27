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潜水、用餐、探索——与 Tait Miller 一起探索拉贾安帕特群岛的文化与美食

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拉贾安帕

想象一下乘坐一艘美丽的帆船游览拉贾安帕特生物多样性水域，在丛林覆盖的岛屿上觅食，学习古老的烹饪方法，在星空下入睡——同时与印度尼西亚丰富的传统和人民建立联系。

这正是游客们在 Emperor Adventure 于今年 10 月推出的独家全新印度尼西亚文化与美食之旅中所期待的，该旅程由野外厨师和冒险家 Tait Miller 策划。

这次独特的小型探险之旅将于 26 年 2025 月 12 日起进行 XNUMX 晚，仅限 XNUMX 位客人，乘坐美丽的帆船 Emperor Raja Laut，将世界一流的潜水、当地美食和拉贾安帕特中心的文化体验融为一体。

拉贾安帕
泰特·米勒 (Tait Miller) 探索当地瀑布

米勒自己在该地区的旅程启发了这次旅行的设计，他解释道：“我们的使命是深入探索拉贾安帕特群岛——发掘其最精彩的冒险、它的风味、它的灵魂——并打造终极的旅游体验。

对我来说，旅行就是全身心的沉浸。这不仅仅是欣赏美景。它意味着在大海的韵律中醒来，潜入清澈的海水中，与当地人一起烹饪，与自然和自我连接。

我迫不及待地想带你踏上这趟毕生难忘的旅程。无论你是潜水员、美食家、冒险家，还是一个通过旅行寻求意义的好奇心人士——拉贾安帕特都能满足你的需求。

拉贾安帕
泰特·米勒在荒野中觅食

这次旅行的亮点包括在米苏尔世界上生物多样性最丰富的珊瑚礁中潜水、用从丛林中采集的食材进行野外烹饪、探索村庄和社区，以及参观致力于确保该地区生态可持续性的项目。

名额仅限12个，这将是一次私密而个性化的体验，定会留下终生难忘的回忆。泰特·米勒的印尼文化与美食之旅不仅仅是一次旅行，更是一场深入四王群岛的感官之旅，一场唤醒身心、焕活灵魂的旅程。

如需预订或了解更多信息，请点击 点击这里.

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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如何安装侧挂式气瓶？

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