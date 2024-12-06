潜水慈善机构 Diveheart DEMA 的 2024 年白金潜水社区冠军

Diveheart 是一家国际知名的非营利组织，致力于通过水肺潜水为各种能力水平的人们提供帮助，获得了享有盛誉的 白金潜水社区冠军奖 在 2024 年潜水设备和营销协会 (DEMA) 展会上。这一荣誉表彰了 Diveheart 对潜水行业的包容性、创新和教育做出的杰出贡献。

该奖项是对 Diveheart 开创性举措的认可，包括自 2001 年启动以来的适应性水肺计划，该计划通过帮助残疾人士发现他们在水下的潜力来改变他们的生活。Diveheart 坚持不懈地致力于促进无障碍环境、培训教练和建立一个支持性社区，继续激励着潜水员和非潜水员。

Diveheart 创始人兼总裁 Jim Elliott 表示：“被 DEMA 评为白金潜水社区冠军是一种荣幸。这个奖项肯定了我们的使命，并鼓励我们继续打破潜水界的障碍。”

11 月份在拉斯维加斯举行的 DEMA 展会上，Diveheart 还举办了研讨会， 建立更好的适应性潜水简报，吸引了大量积极参与的观众。研讨会由专业教练主持，提供了实用的工具和策略，可根据适应性潜水员的独特需求定制潜水简报。

“我们研讨会的成功凸显了行业对适应性潜水教育的认识和需求日益增长，”埃利奥特说。“我们很高兴看到社区采用最佳实践，让每个人都能更轻松地进行潜水。”

DEMA 潜水社区冠军奖

在 Diveheart 庆祝这一里程碑之际，该组织期待通过创新计划、合作伙伴关系和设施扩大其影响力，例如即将推出的深度治疗池项目，旨在增加适应性潜水的机会。

有关 Diveheart 及其项目或如何支持该使命的更多信息，请访问该组织的 官网.