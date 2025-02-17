深度治疗——未来之路

许多潜水界人士都知道，Deptherapy & Deptherapy Education 于 31 年 2023 月 XNUMX 日作为慈善机构关闭，此前该机构为英国武装部队退伍军人和一些紧急服务工作者服务了近十年，这些人因服务于君主和国家而遭受了改变人生的精神和/或身体挑战。

这项工作扩大到涵盖那些处于神经多样性模式或具有特殊教育需求的人，但该慈善机构的工作在很大程度上因 COVID、对“军事”部门的慈善捐赠减少以及新受益人申请减少而受到限制。

当该团队关闭慈善机构时，他们承诺保留该网站： www.deptherapy.co.uk 并且 Facebook 页面：Deptherapy 和 Deptherapy Education 将会存活两年。

理查德和团队现在决定长期维护该网站和 Facebook 页面。

Deptherapy 被认为是适应性教学领域的世界领先者，其委托的研究已被“绿色和蓝色空间”康复领域的许多科学家采纳为最佳实践，该团队仍然经常收到关于适应性教学支持和建议的请求。

深度治疗受益人 Tom Oates（PTSD）和 Michael Hawley（MS）在 Roots Red Sea 的 RAID IDP 上

一个新角色

前 Deptherapy 团队，现在作为一群朋友，对适应性教学有着浓厚的兴趣，决定专注于颁布有关适应性技术的最佳实践，并充当这个被误解和歪曲的潜水专业领域的知识宝库。

他们将努力带头推动 ISO 和 WRSTC 在适应性教学/潜水以及专业有效管理方面的标准，从而防止个人/机构对水肺潜水对那些有精神/身体障碍或神经多样性范式的人的益处做出毫无根据或夸大的声明。

在接下来的几周和几个月里，该网站将发生变化以反映这一新角色，同时仍保留其原有慈善角色的自豪感。

从长远来看，该团队保留了经验丰富的教练和专门的医疗（潜水医学和心理健康）顾问，正在考虑开发一种超越机构的适应性教学计划，并将适应性潜水员的需求放在首位。

Deptherapy 仍然是 RAID 潜水中心，团队要特别感谢 Roots Red Sea 作为维护该网站的企业赞助商，以及 Dave Hubber 和 Simon MacKay，他们将继续负责该网站，就像他们自 2014 年以来所做的那样。

理查德·卡伦说：“这个行业需要接受适应性教学的标准，这些标准是泛机构性的，并且必须停止未经证实的关于水肺潜水对康复和心理健康有益的说法。我们需要一个确保诚实和正直的环境，而不是被商业化所主导。”