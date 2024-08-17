“复仇心切”的日本希望以 2010 年臭气弹指控逮捕沃森  

保罗·沃森船长被格陵兰丹麦法院告知，由于他有潜逃风险，因此必须继续被监禁。但支持者表示，这位资深的反捕鲸活动家“被剥夺了使用证据为自己辩护的基本权利，同时还遭受了更适合于被定罪的罪犯而非尚未出庭受审的人的有辱人格的待遇”。

沃森 已被逮捕 当他的船 约翰保罗DeJoria 21 月 XNUMX 日，飞机在丹麦自治领土格陵兰岛停留加油，正如之前报道的那样 网际网路从那时起他就一直被关押在一个偏远的拘留中心。

他带着他的船员和 25 名志愿者前往北太平洋，拦截日本最新的捕鲸工厂船， 金刚丸.

丹麦表示，此次逮捕符合日本对沃森发出的国际逮捕令，理由是沃森反对丹麦在南大洋鲸鱼保护区的捕鲸活动。如果丹麦司法部同意日本引渡沃森的正式请求，他可能会面临长期监禁。

沃森被戴上手铐带到法庭听证会， 电影 由...制作 保罗沃森船长基金会 （CPWF）似乎给他带来了痛苦。尽管听证会以丹麦语举行，但据说沃森被拒绝提供翻译服务，这违反了丹麦法律。

“在我看来，日本显然是在寻求报复二战给日本造成的国际耻辱。 鲸鱼战争 电视连续剧，报道我们打击非法捕鲸的行动，”沃森在向法庭发表的声明中说。“但我的两个儿子比日本需要复仇更需要我。”

鲸鱼战争 由动物星球和海洋守护者协会制作，沃森是该协会的创始人和首席执行官，旨在记录他们反对日本捕鲸探险的行动。该剧从 2008 年开始播出了六季，至今仍可在 流媒体服务.

据称，法官拒绝让法庭观看该系列节目的片段，并指控日本人伪造了针对沃森的证据。

CPWF 表示：“如果允许，这些证据可能会严重损害日本当局提起的案件”，但法官表示，法院只考虑引渡请求，而不是基本的指控。

沃森的法律团队立即对法官的判决提出上诉，判决沃森必须继续服刑至 5 月 XNUMX 日，同时丹麦司法部将决定是否应将沃森引渡回国。

碰撞与沉没

逮捕沃森的命令似乎与 2010 年初他在南极海发生的一起广为人知的事件有关，当时他正在竞选 海洋守护者，他与该组织不再有任何联系。

海洋守护者三体船 吉尔由新西兰反捕鲸活动家 Peter Bethune 担任船长的这艘船曾与日本捕鲸船发生碰撞 湘南丸2. 事件以 吉尔 被拖曳时沉没。

白求恩后来登上了 湘南丸2 指控船长谋杀未遂，并要求他赔偿损失 吉尔并被指控将一瓶丁酸（类似臭气弹）扔到一名机组人员身上。

白求恩后来声称是他策划了击沉 吉尔 这是沃森为了引起公众注意而下令的，但沃森否认了这一指控。

在日本监狱服刑 5 个月后，贝休恩被判袭击和妨碍捕鲸船罪，但两年监禁缓期执行，并被驱逐出境。据称贝休恩牵连的沃森已被国际刑警组织列为嫌疑人。

船长律师朱莉·斯泰格（Julie Stage）和乔纳斯·克里斯托弗森（Jonas Christoffersen）在格陵兰法庭上表示：“日本当局为阻止保罗·沃森的活动而捏造的事实，并据此提出针对保罗·沃森的指控。”

“保罗·沃森被指控与彼得·贝休恩合谋伤害一名船员 湘南丸日本人声称，当臭气弹击中这艘船时，他就在船的甲板上。

“视频 图像显示，臭气弹击中船只时，船员并不在甲板上，这与日本的说法相反。图像还显示，不久前，日本人曾使用了大量胡椒气体，这些胡椒气体喷到了自己船员的脸上。

“这些视频表明日本捏造了事实以获得引渡和定罪。我们的团队将发布动物星球视频，以便公众了解此案的真正情况。”

填补漏洞

日本的南极“科学研究”捕鲸计划一直持续到 2016 年，违反了国际法院的裁决。日本继续在自己的水域捕鲸，而该基金会担心日本打算在南部海域恢复捕鲸活动。

“在 2016 年 国际捕鲸委员会 CPWF称，“在本次会议上，澳大利亚牵头提出了一项具有里程碑意义的决议，得到了88个国家的批准，旨在弥补各国以科学研究为借口捕杀鲸鱼的漏洞。”

“尽管国际捕鲸委员会在填补这一漏洞方面取得了长足进步，但漏洞仍然存在。可悲的是，日本以研究为幌子，在南大洋和南极海域捕杀了超过 15,000 头鲸鱼。”

目前已有 69,000 人 签署了 CPWF 请愿书 呼吁丹麦下令释放保罗·沃森。

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