特朗普深海“海盗采矿”令遭批评

总统唐纳德·特朗普发布了一项行政命令，指示美国国家海洋和大气管理局（NOAA）向美国公司颁发深海采矿许可证。

这一举动绕过了国际海底管理局（ISA）的权威，该机构是联合国下属机构，一直在考虑制定标准来规范在深海这样脆弱的生态系统中进行采矿的任何国际行为。

环保人士谴责这一单边行动，称其基于有缺陷且过时的商业案例，一些人声称中国将从这一决定中获益最多。

目前尚无商业规模的深海采矿，但已知领海以外的深海海床，特别是太平洋，是镍、钴、锰和铜等金属的潜在来源。

美国商务部首席副助理部长埃里克·诺布尔 (Erik Noble) 表示：“总统通过这项行政命令，为供应链的恢复力和蓬勃发展的国内制造业铺平了道路。” NOAA，隶属于美国商务部。

“美国将在深海矿物开采领域引领世界，而美国国家海洋和大气管理局将发挥先锋作用，与联邦机构和私营企业合作，支持海底关键矿物的发现和收集。”

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打开闸门

根据 海洋保护然而，特朗普的命令却无视国际共识，为不受监管的海底采矿打开了闸门，并且“公然违背了美国国家海洋和大气管理局的使命”。

美国国家海洋和大气管理局的对外事务副总裁杰夫·沃特斯评论道：“美国国家海洋和大气管理局的职责是保护而不是危害海洋及其经济效益，包括渔业和旅游业；科学家们一致认为，深海采矿对我们的海洋以及我们所有依赖海洋的人们来说是一项极其危险的行动。”

他说：“50多年前进行试采的美国海底区域至今仍未完全恢复。深海采矿造成的危害不仅限于海底：它会影响整个水体，从上到下，以及所有依赖它的人和事。”

“证据表明，深海采矿的目标区域通常与重要渔业区域重叠，这引发了人们对其对该国价值 321 亿美元的渔业造成影响的严重担忧。”

国家利益

特朗普政府认为，允许深海采矿对于确保电池、电子产品和国防系统生产所必需的矿产至关重要，并声称这可以在十年内为美国经济创造 300 亿美元的收入并创造 100,000 万个就业机会。

它还制定了 问题 作为国家安全之一，旨在减少对外国资源的依赖——主要针对主导此类矿产全球供应链的中国——并将美国定位为新兴产业的领导者。

ROV Deep Discoverer 在锰铁矿区上方作业（NOAA）

加州大学圣巴巴拉分校和伯克利分校的教授道格拉斯·麦考利博士则认为：“这项行政命令对中国经济来说是一份大礼。迄今为止，大多数国家一直在国际海底管理局（International Seabed Authority）的同一张桌子上，仔细协商具有约束力的采矿法规，以确保公平分享在国际水域开采的资源所产生的利益。而美国正试图破坏这一受控的进程。”

美国已成为国际水域第一个海盗采矿行动的实施者。如果有规则，我们本可以控制中国或任何国家或个人从这片海域开采的矿物。但如果没有任何规则，中国，简而言之，将更容易获胜。

放射性山

“例如，最近发现海底的这些金属具有放射性，”麦考利说。“很难想象美国有哪个社区会希望在自家后院加工堆积如山的放射性金属。其他国家可能对这类事情不那么敏感。”

讽刺的是，我们刚刚掀起了一股淘金热——但这却是一场愚蠢的淘金热。美国在热衷于开采这些海洋矿物的同时，似乎忽略了数据统计。

“从海底开采出来的钴和镍，将是地球上最昂贵的钴和镍……如今钴和镍供应过剩，在国际金属市场上只需点击一下鼠标，就能以极低的价格买到。美国刚刚签署了一份非常糟糕的经济协议。”

“可怕的后果”

邓肯·柯里 深海养护联盟 将此举描述为“违反国际法，给每一个受益于海洋这一共同遗产的国家和人民带来可怕后果”。

他说：“这颠覆了《联合国海洋法公约》40多年的法律先例，有可能破坏全球海洋治理，是对受此举影响最大的太平洋沿岸各国人民和国家的侮辱。”

活动团体已做好应对事态发展的准备（绿色和平组织）

评论说：“美国政府无权单方面允许一个行业破坏人类的共同遗产，并为了少数公司的利益而破坏深海。” 绿色和平组织，而 生物多样性中心 声明：“快速推进深海采矿正在酿成一场环境灾难。特朗普正试图将地球上最脆弱、最不为人所知的生态系统之一开放给不计后果的工业开发。”

美国国家海洋和大气管理局表示，该机构将与其他联邦机构合作伙伴“携手合作，通过测绘、特性描述、环境数据收集和资源评估方面的进步，更好地了解深海。此外，美国国家海洋和大气管理局还将根据适用法律采取环境合规措施。”

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