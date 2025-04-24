泰国禁止新手潜水员使用水下相机

泰国出台了新的国家法规，限制只有经验丰富的潜水员才能使用水下相机，以帮助保护脆弱的珊瑚礁。

出台这些措施的自然资源与环境部规定，只有获得高级开放水域潜水员资格证书或同等或以上级别的潜水员，或持有潜水日志证明至少进行过 40 次“深”潜的开放水域潜水员，才可以在水下携带相机。

如果受到质疑，水下摄影师必须向官员出示其证书或日志。新规定于昨日（23月XNUMX日）生效。

该部门将珊瑚礁破坏的原因一定程度上归咎于潜水旅游，并表示此举是出于保护海洋生态系统的迫切需要。

他们认为，缺乏经验的潜水员更容易难以保持中性浮力，或难以将注意力集中在良好的潜水练习和拍摄图像之间。目前，泰国已禁止新手在训练、考试潜水期间，或获得开放水域潜水员资格后在水下使用相机。

浮潜限制

浮潜者也受到了限制，规定他们必须只能在海面高出珊瑚至少2米的区域游泳，以最大程度地减少受到干扰的风险。除非他们完成了水肺潜水或自由潜水课程，否则现在还必须穿着救生衣。

潜水经营者、教练和潜水长被告知，如果发现任何潜水员或浮潜者违反规定，必须立即干预。如果他们不这样做，或者没有警告他们负责的游客有关规定，他们的执照可能会被吊销，并可能面临最高两年监禁和/或最高200,000万泰铢（4,500英镑）罚款的处罚。

该禁令不适用于为学术研究、教育或受到适当监督的海洋保护和修复项目而进行的授权潜水活动。

虽然此举可能会阻止一些潜在或资质较低的潜水员前往泰国，但也可能鼓励新获得认证的潜水员更快地获得更高的资质。

皮皮岛重新开放

皮皮岛（迭戈·德尔索）

泰国经常展现出随时准备采取严厉措施保护其视为宝贵资产的海洋环境的决心。在关闭近一年之后，泰国刚刚重新开放了皮皮岛的10个潜水点，此前这些潜水点旨在让受损的珊瑚礁有时间从严重的白化现象中恢复过来。

Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi 已实施封闭 国家公园 位于普吉岛西部的甲米府，因电影而闻名 海滩公园负责人 Saengsiri Chongthong 表示，最近的评估表明珊瑚正在显示出强劲的恢复迹象。

只有一个岛屿科盖 (Ko Gai) 的西侧仍然关闭，公园管理部门已敦促游客和经营者遵守严格规定，禁止乱扔垃圾、倾倒食物垃圾、在珊瑚礁附近停泊或接触海洋生物。

也在 Divernet 上： 泰国潜水船再次发生火灾, 泰国最佳 6 个潜水胜地, 被驱逐的潜水员返回 - 但面临海龙指控, 斯米兰群岛：潜入百万星海