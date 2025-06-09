大卫爵士回忆可怕的潜水头盔经历

大卫·爱登堡爵士 99 岁，凭借其震撼人心的新纪录片，依然备受瞩目 Ocean 同时播放 联合国海洋会议 今天（9 月 XNUMX 日）在尼斯拉开帷幕。

然而，如果早期的户外广播出现不同的转变，这位资深野生动物专家和自然资源保护者可能永远不会享受他辉煌的职业生涯。

在最近于伦敦皇家节日大厅与威尔士亲王威廉王子录制的一段对话中，阿滕伯勒向英国广播公司展示了近 70 年前他在镜头前第一次尝试戴潜水头盔的情况——在澳大利亚大堡礁。

当他试戴别人赠送的鱼缸式头盔时，王子警告他，他可能无法再将其摘下。

阿滕伯勒和他的采访者威廉王子

“这是一件很奇怪的事情，”大卫爵士一边说一边摘下头盔，“当我第一次戴上头盔时，我突然感觉水从这里流过来，”他指着自己的嘴补充道。

“我想：‘这不可能。’当它传到那里（他的鼻孔）时，我想：‘我 肯定 “这不对。’当然，如果你被这东西压着，你就无法呼吸，甚至无法让别人听到你说话——你知道，把它从我身上拿开！”

幸运的是，他及时向管理员汇报了自己的困境，但这位毫无同情心的导演随后要求阿滕伯勒把头盔给他，以便他可以演示头盔的正确使用方法。

“我说：‘这是个错误。’他说：‘不，看，来吧！’他戴上了它，我很高兴地说，他潜入水中，然后比我更快出来，因为那里 是 实际上是物体本身有缺陷。”

新世界

威廉王子评论说，在人们对水下世界知之甚少的时代，爱登堡能够潜水，并且成为第一批看到并谈论水下世界的人之一，这一定是一件令人着迷的事情。

“库斯托发明了水肺和面部呼吸器后，面膜“那一刻，你突然进入了一个新世界，”阿滕伯勒表示同意。“你和鱼儿一起飞行，那是一次非凡的体验，鱼儿当然对你没有任何反应，因为它们以前从未见过像你这样的生物。”

“水下摄影师太棒了。我觉得有些人在水下比在陆地上更快乐。”

当威廉王子向阿滕伯勒询问海洋状况时，他回答说：“可怕的是，你、我和大多数人都不知道海洋的状况。

“当我第一次看到这部电影的镜头时，我被我们对深海海底所做的一切所震惊。这简直可怕得难以言表。”

“如果你在陆地上做任何类似的事情，每个人都会愤怒。如果这部电影真的起了作用，哪怕只是改变了公众的意识，那它就意义非凡。我只能希望，看到这部电影的人能够意识到，在我们摧毁这片宝藏之前，必须采取行动。”

Ocean 可以在电影院观看，现在可以在 Disney+、Hulu 和国家地理上播放。

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