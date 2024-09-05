马尔代夫放弃延绳钓，鲨鱼数量减少

人们担心马尔代夫再次批准破坏性的延绳钓捕鱼活动，将失去其来之不易的鲨鱼和鳐鱼保护声誉，这种担忧已经得到消除。

在国际科学家和公众发起的一场运动以及马尔代夫可持续金枪鱼渔业的支持下，据说总统穆罕默德·穆伊祖亲自出面干预。他决定不再继续重新颁发延绳钓许可证，因为这可能会威胁到脆弱的目标和兼捕物种的生存机会。

在八月中 网际网路 曾发表过这篇文章 马尔代夫延绳钓计划危及亲鲨声誉解释说，科学家和环保人士呼吁主要潜水目的地政府重新考虑一项允许捕捞鲨鱼和鳐鱼的法规草案。它还建议潜水员可以考虑签署一份请愿书 问题.

延绳钓捕鱼可能会增加马尔代夫当地小规模渔民所依赖的金枪鱼种群的压力。

“逐一捕捞金枪鱼是马尔代夫引以为豪的传统，可以追溯到几百年前，”埃克塞特大学海洋保护教授、马尔代夫珊瑚研究员 Callum Roberts 说道，“很少有地方能展现出如此非凡的长期可持续性。”

“通过拒绝更有效和更具破坏性的捕捞方法，马尔代夫向其他国家展示了一条平衡渔业收入与海洋健康和自然保护的更好途径。”

有害影响

1985 年，海外船只开始在马尔代夫进行延绳捕鱼。该行为于 2010 年被禁止，但次年又重新开放，为了应对进一步的违规行为，政府于 2019 年停止发放新许可证。

渔业和海洋资源部最近宣布，由于其认为延绳钓捕捞黄鳍金枪鱼、大眼金枪鱼和箭鱼可以为当地渔业带来可观的收入，且不会造成任何不利影响，因此正在制定新的指导方针来规范这种做法，此举引发了人们的担忧。

马尔代夫国内外的环保机构都对此举对马尔代夫环境和经济造成的不利影响表示担忧，并提出了欧盟采取行动的可能性。

鳐鱼也会因延绳钓的回归而受到威胁（Simon Hilbourne/海洋图像库）

英国海洋保护慈善机构表示：“超过 100 名国际科学家支持由当地和国际保护非政府组织、当地渔民和旅游团体领导的运动，并联名致信政府，表达对重新颁发许可证举措的担忧。” 蓝色海洋基金会“这项活动感动了广大公众，短短两周内请愿书就收集了 30,000 个签名。”

“明智的干预”

“延绳钓将导致无数珍贵的海洋生物死亡，包括鲨鱼、海龟、鳐鱼和海鸟，损害马尔代夫的旅游品牌和金枪鱼渔业的声誉，” 马尔代夫海洋联盟 地方环保机构。

农业部联合马尔代夫黄鳍金枪鱼渔民联盟发起了这项请愿活动，呼吁国际社会让政府意识到延绳钓对生态、经济和声誉造成的影响。

“我们祝贺总统的明智干预，”MOA 表示。“延绳钓等破坏性捕鱼行为不仅会导致过度捕捞，还会破坏我们渔民及其家人的身份和经济稳定。我们感谢总统倾听我们的担忧并推翻这一决定，让许多人受益，而不是让少数有影响力的群体受益。”

蓝色海洋基金会表示：“现在是国际社会积极认可马尔代夫对人民和自然的承诺的时候了，支持马尔代夫渔民购买他们可持续捕捞的竿钓金枪鱼，各国政府也应该根据马尔代夫高度可持续的精神重新审查贸易协定。”

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