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海草种植者需要帮助识别康沃尔郡的土地

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潮间带海草的特写镜头（Cat Wilding）
潮间带海草的特写镜头（Cat Wilding）

康沃尔野生动物信托基金会 (CWT) 正在招募志愿者帮助恢复当地潮间带海草草甸——这可能只是意味着潜水员在低潮时留意可能的沿海地点，或询问居民对该地区的回忆。

研究表明，泥泞的河口海草床比深水海草床的碳含量高出四倍。由服装制造商支持和资助 海盐康沃尔 在过去三年中，CWT 尝试了在法尔-鲁安河口和赫尔福德河口重新种植潮间带海草的各种方法。 

该方法现已准备好在全县推广，但仍需确定最有希望的新修复地点。CWT 解释说，这可能是一项具有挑战性的任务，因为以前海草位置的历史记录非常有限。

赫尔福德河口的潮间带海草草甸（马特·斯莱特）
赫尔福德河口的潮间带海草草甸（马特·斯莱特）

CWT 的海草项目助理贝丝·福特 (Beth Ford) 表示：“我们希望通过恢复康沃尔郡曾经存在但现在已经消失的潮间带海草的地区，为大自然提供帮助。”

海草项目官员克洛伊·詹姆斯 (Chloe James) 补充道：“当地居民的记忆有助于构建一幅画面，帮助我们积极开展修复工作，支持恢复。”因此，我们可能需要挖掘长期居民的记忆，看看其中是否包括曾经生长但后来从当地海岸消失的海草。

任何可能对项目有用的信息都可以传递给 康沃尔野生动物信托基金 致电 07966 581046 或发送电子邮件至 beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

也在 Divernet 上： “我一直在聆听海草草甸的声音”, 大海草调查让组织者大吃一惊, 英国海草种植成功有望推动全球发展, 八爪鱼号武装潜水员快速播种海草

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本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

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