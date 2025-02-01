海草种植者需要帮助识别康沃尔郡的土地

康沃尔野生动物信托基金会 (CWT) 正在招募志愿者帮助恢复当地潮间带海草草甸——这可能只是意味着潜水员在低潮时留意可能的沿海地点，或询问居民对该地区的回忆。

研究表明，泥泞的河口海草床比深水海草床的碳含量高出四倍。由服装制造商支持和资助 海盐康沃尔 在过去三年中，CWT 尝试了在法尔-鲁安河口和赫尔福德河口重新种植潮间带海草的各种方法。

该方法现已准备好在全县推广，但仍需确定最有希望的新修复地点。CWT 解释说，这可能是一项具有挑战性的任务，因为以前海草位置的历史记录非常有限。

赫尔福德河口的潮间带海草草甸（马特·斯莱特）

CWT 的海草项目助理贝丝·福特 (Beth Ford) 表示：“我们希望通过恢复康沃尔郡曾经存在但现在已经消失的潮间带海草的地区，为大自然提供帮助。”

海草项目官员克洛伊·詹姆斯 (Chloe James) 补充道：“当地居民的记忆有助于构建一幅画面，帮助我们积极开展修复工作，支持恢复。”因此，我们可能需要挖掘长期居民的记忆，看看其中是否包括曾经生长但后来从当地海岸消失的海草。

任何可能对项目有用的信息都可以传递给 康沃尔野生动物信托基金 致电 07966 581046 或发送电子邮件至 beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

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