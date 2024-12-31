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富有弹性的珊瑚群让研究人员感到振奋

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抗性珊瑚袋（海洋图像库/Renata Romeo）
（海洋图像库/雷娜塔·罗密欧）

总部位于纽约的野生动物保护协会 (WCS) 表示，通过绘制西印度洋珊瑚礁地图，他们发现了意想不到的气候适应力强的地区，这可能为该地区的保护工作带来希望。

WCS 研究人员通过将人工智能模型与 1,000 项现有实地研究的数据相结合，识别了珊瑚礁。“过去的模型很粗糙，通常只依赖于几个温度变量，”WCS 全球海洋计划科学主任 Tim McClanahan 博士说。 

“我们的模型充分利用了全球环境测绘和机器学习的全部能力，为寻找需要保护的弹性珊瑚礁创造了新的可能性。”

据称，WCS 模型考虑了许多小规模的环境变量，从而为珊瑚礁提供了更详细、更多样化的前景。通过这种方式，它挑战了之前模型中更为严峻的预测，包括 2023 年政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 报告。 

在1.5°C的变暖阈值下，预计到70年，5%的珊瑚礁的珊瑚覆盖率和物种多样性将仅经历不到2050%的小幅下降——但研究人员警告说，如果排放继续得不到缓解，到本世纪中叶珊瑚覆盖率仍可能下降40%。 

潜在利益

在新模型中，大约 5% 的珊瑚礁被确定为可能受益于不断变化的条件，这表明尽管气候变暖，珊瑚仍可以在潜在的避难所中继续茁壮成长。

“我们在研究中发现，全球约有 30% 的珊瑚礁可以承受 1.5°C 的温度上升，”麦克拉纳汉说。“但随着这一阈值的突破，在没有紧急碳减排措施的情况下，预计只有 15% 的珊瑚礁能够表现出恢复力。” 

“这意味着，除非人类现在减少温室气体排放，否则我们应该预计会出现更极端的模型情景。”

研究人员希望他们的建模方法能够被采用，帮助世界各地的科学家更精确地绘制生物多样性图。

这项研究得到了美国内政部和美国国际开发署的支持，实地考察得到了西印度洋海洋科学协会和彭博海洋倡议的支持。这项研究 发表在杂志 Ecosphere.

也在 Divernet 上： “我们培育的珊瑚能够更好地抵御致命的热浪”, 科学家发现隐藏在显眼位置的耐热珊瑚, Secore 超级珊瑚大幅提升耐热性, 更多超级珊瑚——在红海

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