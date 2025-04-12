ReefSeed珊瑚项目在马尔代夫受到欢迎

一种可以方便打包并在偏远地区之间运输的珊瑚礁修复系统正在马尔代夫珊瑚产卵季节接受测试。

ReefSeed 水产养殖项目是 澳大利亚海洋科学研究所 （AIMS）， 马尔代夫海洋研究所 （MMRI）和澳大利亚国家科学机构 CSIRO.

目前，该便携式系统正在南马累环礁的马尼亚福施岛接受测试，以确定其是否能够帮助珊瑚礁修复和恢复，此时正是许多珊瑚物种繁殖的季节。

一捆捆珊瑚卵子和精子聚集在 ReefSeed 水箱的表面（AIMS / Carli Randall）

ReefSeed 联合负责人、AIMS 珊瑚繁殖和水产养殖科学家 Muhammad Azmi Abdul Wahab 博士表示：“随着气候变暖，珊瑚白化造成的珊瑚损失是一个全球性问题，不幸的是马尔代夫的珊瑚礁也未能幸免。”

“看到我们的同事将这次培训付诸实践并与我们分享他们在马尔代夫珊瑚方面的知识和经验，我们感到非常兴奋。”

去年 10 月大堡礁珊瑚产卵季节期间，AIMS 已经培训了几位 MMRI 生物学家和技术人员使用 ReefSeed 系统。

在马尔代夫，来自两家机构的科学家和技术人员收集了珊瑚，并将其带入ReefSeed系统，为持续数月的珊瑚季做好准备。珊瑚卵子和精子束受精并培育成幼虫，然后通过专门设计的陶瓷装置定居并转移到珊瑚礁中。

AIMS 的 Carly Randall 博士与马尔代夫 ReefSeed 开放日嘉宾交谈（AIMS / Crystle Wee）

“ReefSeed 给了我们修复珊瑚礁的希望，这些珊瑚礁因白化和气候变化的影响而面临巨大的压力，”MMRI 主任 Khadeeja Ali 说道。“这项计划使珊瑚礁修复具有可扩展性，并支持利用基因多样化的珊瑚来修复珊瑚礁。”

她表示，这项倡议“显著增强了”MMRI实施和改进珊瑚礁修复项目的能力。“随着ReefSeed技术的广泛应用，我们希望能够开启一个有效且可持续的珊瑚礁修复新时代。”

澳大利亚驻马尔代夫高级专员戴维·杰瑟普与马尔代夫渔业和海洋资源部长艾哈迈德·希亚姆（渔业和海洋资源部/Naaish）

CSIRO 高级研究员 Christopher Doropoulos 博士表示：“自 2020 年以来，我们一直与马尔代夫的 MMRI 合作，培训当地社区使用有性繁殖的珊瑚幼虫进行珊瑚修复技术。”

“一些培训包括收集珊瑚礁过程的信息，例如珊瑚繁殖时间；其他培训涉及修复技术的实际应用，所有这些培训都发表在免费出版物上 标准作业程序.

“与 AIMS 和 MMRI 合作通过 ReefSeed 系统进一步开发便携式水产养殖系统为修复工具箱增加了另一种方法。”

AIMS 的 Andrea Severati 与 ReefSeed 开放日嘉宾合影（AIMS / Crystle Wee）

该项目和合作于 3 月份在马尔代夫的开放日活动中进行了展示，马尔代夫政界人士和公务员、澳大利亚驻马尔代夫高级专员和非政府组织代表出席了活动。

开放日（渔业和海洋资源部/Naaish）

“随着ReefSeed项目的推进，珊瑚礁的未来显然掌握在我们手中，”马尔代夫渔业和海洋资源部长Ahmed Shiyam评论道。“通过共同努力，我们可以恢复已经失去的，保护现存的，并确保马尔代夫人的子孙后代以及游客能够继续欣赏我们令人惊叹的珊瑚礁。”

ReefSeed 采用澳大利亚政府珊瑚礁修复与改造计划开发的科学技术，并获得 G2.3 国际组织珊瑚研究与发展加速器计划在三年内授予的 1.8 万澳元（20 万英镑）的资助。

也在 Divernet 上： 蓝光驱动：遇见行走的珊瑚, 富有弹性的珊瑚群令研究人员感到振奋, SECORE 超级珊瑚大幅提升耐热性, 科学家发现隐藏在显眼位置的耐热珊瑚, 头顶珊瑚礁传感技术让珊瑚修复不再是猜测