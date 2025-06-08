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威廉王子对海洋未来“持乐观态度”

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威廉王子在摩纳哥发表讲话
威廉王子在摩纳哥发表讲话

威尔士亲王威廉与妻子凯特以及长子乔治都喜欢潜水，威廉表示，只要立即采取果断行动，他们对世界海洋的未来充满信心。 

在摩纳哥举行的蓝色经济与金融论坛上发表关于联合国世界海洋日的讲话，该论坛在世界海洋日之前举行。 联合国海洋会议 王子将于明天（9 月 XNUMX 日）在尼斯开始他的行程，他说，对很多人来说，海洋是“我们最快乐的回忆发生的地方，是我们探索自然世界奇迹的地方”。

“我们都依赖丰富的资源来获取食物和维持生计，然而我们却常常感觉它与我们的日常生活疏远、脱节，让我们忘记了它到底有多么重要。

威廉王子表示：“海水温度上升、塑料污染和过度捕捞给这些脆弱的生态系统以及最依赖它们的人民和社区带来了压力。” 

威廉
2022 年，威廉王子和凯特王妃在伯利兹南水岛与一只护士鲨

曾经看似丰富的资源正在我们眼前逐渐减少。我们都将受到影响，我们都对积极和消极的变化负有责任，但我们仍有时间携手扭转这一趋势。

他在提到到 30 年保护 2030% 陆地和海洋的“雄心勃勃”的全球承诺时警告说，“2030 年即将到来，但只有 17% 的陆地和 3% 的海洋得到了充分保护。 

王子坚称：“我们面临的挑战前所未有，但我仍然保持乐观。我相信紧迫感和乐观精神有能力带来改变历史进程所需的行动。”

“我是一个乐观主义者，因为作为 Earthshot奖，我看到了利用海洋力量同时保护海洋活力的理念、创新和技术的令人难以置信的例子。”

Earthshot 示例

威廉王子在台下介绍了四位“地球目标”奖的获奖者和决赛入围者。 珊瑚维他 他说：“他们的团队正在开创高科技方法，使珊瑚的生长速度比自然界快 50 倍，并提高其对气候变化影响的适应能力。 

在赢得“地球奋斗奖”后，他们资助了大巴哈马岛沿岸的一项大型修复项目，与当地社区专家合作培育了超过20,000万株珊瑚。目前，他们正致力于将快速生长的珊瑚扩展到新的地区，以推动珊瑚礁新区的旅游业发展。

他还赞扬了苏格兰生物科技公司创始人道格拉斯·马丁 米藻 : “在过去六个月里，他致力于结束对野生捕捞鱼类作为 Omega-3 主要来源的依赖，拯救了 2.54 万条野生鱼类，回收了足以填满 300 个奥运游泳池的废水，并防止了大量的二氧化碳排放2 排放。 

“仅一吨藻类就能产生相当于3万条鱼的Omega-620,000。MiAlgae不仅仅是替代营养，更是气候技术、海洋保护和大规模可持续粮食系统。”

Enric Sala 在帕劳潜水（Manu San Félix/国家地理）
Enric Sala 在帕劳潜水（Manu San Félix/国家地理）

国家地理的 Enric Sala 原始海洋 威廉王子被誉为海洋保护区科学效益的有力倡导者。“当社区保护海洋区域时，鱼类资源就会恢复，海洋健康状况也会改善，邻近社区的利润也会增加。”

“原始海洋”组织已经协助建立了世界上最大的29个海洋保护区，其面积相当于印度面积的两倍多。Enric 也是大卫·爱登堡爵士精彩新片的制作团队成员之一。[Ocean这是我所见过的最令人信服的立即采取行动的理由。

阿滕伯勒的灵感

大卫·爱登堡爵士（Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios）
大卫·爱登堡爵士（Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios）

“眼睁睁看着人类活动将美丽的海洋森林变成海底的荒芜沙漠，真是令人心碎，”王子继续说道。“对许多人来说，这敲响了警钟，让我们意识到海洋正在发生什么，但这已不再是眼不见为净的问题。”  

大卫爵士一如既往地给我们留下了乐观的印象，相信一切还有机会。他相信改变是可能的。 

趁我们还有机会，让我们带着紧迫感和乐观精神共同行动。为了地球的未来，为了子孙后代，我们必须听从大卫·爱登堡爵士的名言：拯救海洋，就是拯救世界。

也在 Divernet 上： 威廉和凯特去伯利兹潜水, “跳水是一项很棒的运动”——菲利普亲王回忆道, “我和查尔斯王子一起在北极潜水”， 查理三世：英国第一位水肺潜水君主

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