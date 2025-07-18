塑料污染：呼吁英国采取行动日

一系列海滩清洁活动是明天（19 月 XNUMX 日，星期六）全国行动日的一部分，旨在抗议英国政府在解决塑料污染问题上的迟缓。

由环保慈善机构协调 冲浪者反对污水 （SAS），全国各地即将举行抗议活动。抗议者要求政府在下个月（5月14日至XNUMX日）于日内瓦举行的全球塑料条约谈判之前采取大胆、紧急的行动。

由于各国未能就减少塑料产量的计划达成一致，去年在韩国举行的谈判破裂，但活动人士希望达成一项具有法律约束力的条约，从源头上解决污染问题并保护蓝色空间。

太常见的景象——海滩上的塑料（冲浪者反对污水）

“承诺落空，进展停滞，污染加剧——我们正淹没在不断上涨的塑料污染浪潮中。我们受够了，所以我们也要奋起反抗。”SAS首席执行官吉尔斯·布里斯托说道。

“随着家家户户收拾好水桶和铲子，暑假即将开始，现在正是关注海岸塑料污染的最佳时机。英国仍然是全球一次性垃圾排放量最大的国家之一，而我们的政府仍在拖延行动。”

人与塑料

该项目是“人民对抗塑料”运动的一部分，该运动由社区举办诸如海滩清洁等基层活动。通过这些活动收集的数据将帮助SAS绘制塑料污染黑点地图，并列出被认为应对塑料污染负责的品牌和零售商。

除了制定具有法律约束力的目标外，政府的主要要求还包括实施押金返还计划并追究污染者的责任，无论是通过执行现行法律还是实施“生产者延伸责任”计划来强制他们付费。

活动人士希望看到英国在反对一次性塑料的斗争中发挥全球领导作用。

令人震惊：海滩上收集的小塑料物品（冲浪者反对污水）

规模最大的抗议活动计划在彭赞斯举行，该市是第一个宣布的“无塑料社区”，抗议者将组成人链，以表明该镇对塑料问题的抵制。

SAS 表示，它已经招募了 400 多个活跃的“无塑料社区”和 3,000 多所“无塑料学校”。截至 2025 年，已有超过 88,000 人参与了 3,600 多次当地清洁活动，收集了超过 40,000 公斤垃圾，作为环保行动者的一部分。 百万英里清洁 倡议。

“漂绿谎言”

“我们对那些推崇塑料的企业感到厌恶至极，他们加剧了这场危机，同时散布‘漂绿’的谎言，并将责任归咎于消费者，”布里斯托继续说道。“他们大量生产不可回收的包装，暗中破坏重要政策，并且始终无法实现所有自愿目标。”

海滩清洁（冲浪者反对污水）

工党政府承诺我们实现零浪费的未来。我们洗耳恭听，但我们不会接受任何低于这个目标的要求。

潜水员和其他热衷于参与的人被要求检查冲浪者反对污水 广告活动页面 找到当地的抗议活动并加入，通过参与家附近的无塑料社区来表示支持，并在抗议活动结束后签署请愿书以增加对政府的压力。

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