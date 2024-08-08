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日本人捕杀长须鲸，保罗·沃森被判入狱

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日本自暂停新工厂船（CPWF）以来捕杀的第一头长须鲸
日本自暂停新工厂船（CPWF）以来捕杀的第一头长须鲸

保罗·沃森船长自 21 月 XNUMX 日抵达格陵兰岛后就被丹麦警方关押。这位资深的反捕鲸活动家是在日本的要求下被拘留的，他仍然对十多年前在南极的活动耿耿于怀。

在他被捕后不到 10 天，日本就击毙了第一只濒临灭绝的 结束 半个多世纪以来，世界上没有出现过如此大规模的鲸鱼屠杀事件。根据保罗·沃森船长基金会 (CPWF) 的说法，这“证实了人们的怀疑，即再次在公海屠杀世界上最大的哺乳动物一直是其意图”。

保罗·沃森上尉被丹麦警方戴上手铐带走（CPWF）
保罗·沃森上尉被丹麦警方戴上手铐带走（CPWF）

仅次于蓝鲸的世界第二大鲸鱼， 结束 鲸鱼寿命可达90年。在北海道捕获的这只鲸鱼是一条身长19.6米的雄性鲸鱼。

格陵兰是丹麦的一个自治领土，丹麦称，此次逮捕是为了回应日本对沃森发出的国际逮捕令，因为他反对丹麦在南大洋鲸鱼保护区的捕鲸活动。

最近几天，日本正式提出引渡沃森的请求，如果丹麦司法部决定遵从，沃森可能会在那里面临长期监禁。 CPWF 请愿要求释放他 已经收集了50,000万多个签名。

西北航道

沃森曾在格陵兰停留，为他的 72 米长前苏格兰渔业保护船加油 约翰保罗DeJoria。他当时正与船员和 25 名志愿者一起前往北太平洋，参加“行动” 金刚丸，任务是拦截日本最新的捕鲸工厂船。

这将是反捕鲸运动船只首次试图穿越臭名昭著的西北航道到达捕鲸场。

沃森被戴上手铐带下船，目前被关押在偏远的努克。他表示，行动 金刚丸这标志着他从事海洋活动的第 50 周年，是“我多年来反对世界海洋捕鲸活动中风险最高的使命”。

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保罗·沃森因日本人杀人而入狱 结束 鲸鱼4

沃森曾是绿色和平组织的联合创始人以及海洋守护者协会的创始人，不过他现在与这些组织已经没有任何联系。

2014年，日本的南极“科学研究”捕鲸计划JARPA被国际法院裁定为非法。日本在违反裁决的情况下持续行动了数年，直至2016年放弃南极捕鲸，但仍在自己的海域捕鲸。

“日本继续藐视国际保护法，保罗·沃森因日本的罪行而受到惩罚，”CPWF 船舶运营主管 Locky MacLean 说。 约翰保罗DeJoria“丹麦肯定意识到了这次逮捕请求的政治动机：日本需要除掉保罗·沃森，这样他们才能继续屠杀世界上的大型鲸鱼。”

恢复捕鲸

一头长须鲸，背景是约翰·保罗·德乔里亚 (CPWS)
结束 鲸鱼，背景为约翰·保罗·德乔里亚 (CPWS)

日本已确认将允许最多 59 结束 CPWF 表示，其国有捕鲸公司共同捕鲸 (Kyodo Senpaku) 将捕获并杀死 1000 头鲸鱼。当它推出 金刚丸 今年 3 月，该国坚持表示只允许猎捕较小的布氏鲸、小须鲸和塞鲸，而不猎捕像长须鲸这么大的鲸鱼。

现在CPWF相信日本计划明年在南大洋和北太平洋恢复定期的公海捕鲸活动。

与此同时，已有 50,000 万多名同情者 签署了 CPWF 请愿书 呼吁丹麦首相梅特·弗雷德里克森下令释放沃森。据该基金会称，迄今为止，知名支持者包括法国总统马克龙、电影导演詹姆斯·卡梅隆、海洋学家西尔维娅·厄尔博士和灵长类动物学家简·古道尔博士。

“沃森船长采取行动只是为了阻止这种不人道的捕杀鲸鱼行为，大多数国家几十年前就禁止捕杀鲸鱼了，”古道尔说。“他这样做表达了许多国家成千上万人的愤怒，他们绝对支持他的道德勇气，不仅为鲸鱼发声，而且采取行动。”

也在 Divernet 上： 保罗·沃森在哥斯达黎加获释

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