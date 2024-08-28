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PADI 呼吁全力推动 AWARE 周

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鼓励 PADI 会员在 AWARE 周 (PADI) 中施加压力
鼓励 PADI 会员在即将到来的 AWARE 周 (PADI) 中施加压力

PADI 及其保护慈善机构 PADI AWARE 基金会希望他们的“反对垃圾潜水”计划能够被纳入明年的政府间“全球塑料条约”，他们表示，即将到来的年度 PADI AWARE 周具有特殊意义。

PADI 每年都会举办一次清理海洋垃圾周，活动时间为 14 月 22 日至 XNUMX 日。 训练 该机构希望其成员组织能够有助于影响该条约的活动。 

PADI AWARE 总监丹娜·摩尔 (Danna Moore) 表示：“PADI 和 AWARE 基金会是代表全球休闲潜水界参与正在进行的官方谈判的唯一组织，该谈判旨在达成预计于 2025 年达成的《全球塑料条约》协议。”

“随着《全球塑料条约》正在制定中，政府间谈判委员会第五届会议即将于11月召开，今年的AWARE周活动为呼吁制定强有力的条约提供了重要机会。”

人们希望，如果“潜水对抗垃圾”——据称是世界上最大的公民科学水下海洋垃圾数据库——被纳入条约，它将成为各国政府认可的可利用方法。 

4 种帮助方法

PADI的 希望减少不必要的一次性塑料产品的生产，并大幅降低所有塑料废物进入海洋的速度。它认为，官方承认潜水界的重要作用是“全球协调行动以有效应对持续的塑料污染危机的独特而关键的机会”。

PADI 意识周
(PADI)

PADI 表示，会员可以在 AWARE 周期间通过四种方式做出贡献。选项包括举办“反垃圾潜水”专业课程、调查潜水或清理活动，以及/或者鼓励其潜水员社区 签署请愿书 呼吁制定强有力的全球塑料条约，旨在获得至少 10,000 个新签名。

“现在所有 PADI 助理教练及更高级别人员都自动具备教授‘防止海洋垃圾潜水’专业课程的资格，这意味着现在有更多的 PADI 专业人士有能力教导更多的超级英雄如何拯救海洋，”摩尔说。

“我们还鼓励 PADI 会员在 AWARE 周期间和之后保持势头，并继续提交反垃圾潜水数据。”

举办“反对垃圾潜水”活动或其他保护活动可以邀请社区参与海滩或海洋清理，同时举办讲习班，教授 PADI 意识 课程重点强调影响当地海洋生态系统的主要问题，并提出与会者可以继续帮助拯救海洋的方法。

了解更多参与 PADI 意识周.

也在 Divernet 上： PADI 4 年令人振奋的 2024 个理由, PADI 推出有意识的生态旅游专长, 潜水员现在就可以扭转塑料污染的形势, PADI AWARE 发放 500 万美元 MISSION HUB 补助金

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 XNUMX 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。


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