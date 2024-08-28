PADI 呼吁全力推动 AWARE 周

PADI 及其保护慈善机构 PADI AWARE 基金会希望他们的“反对垃圾潜水”计划能够被纳入明年的政府间“全球塑料条约”，他们表示，即将到来的年度 PADI AWARE 周具有特殊意义。

PADI 每年都会举办一次清理海洋垃圾周，活动时间为 14 月 22 日至 XNUMX 日。 训练 该机构希望其成员组织能够有助于影响该条约的活动。

PADI AWARE 总监丹娜·摩尔 (Danna Moore) 表示：“PADI 和 AWARE 基金会是代表全球休闲潜水界参与正在进行的官方谈判的唯一组织，该谈判旨在达成预计于 2025 年达成的《全球塑料条约》协议。”

“随着《全球塑料条约》正在制定中，政府间谈判委员会第五届会议即将于11月召开，今年的AWARE周活动为呼吁制定强有力的条约提供了重要机会。”

人们希望，如果“潜水对抗垃圾”——据称是世界上最大的公民科学水下海洋垃圾数据库——被纳入条约，它将成为各国政府认可的可利用方法。

4 种帮助方法

PADI的 希望减少不必要的一次性塑料产品的生产，并大幅降低所有塑料废物进入海洋的速度。它认为，官方承认潜水界的重要作用是“全球协调行动以有效应对持续的塑料污染危机的独特而关键的机会”。

(PADI)

PADI 表示，会员可以在 AWARE 周期间通过四种方式做出贡献。选项包括举办“反垃圾潜水”专业课程、调查潜水或清理活动，以及/或者鼓励其潜水员社区 签署请愿书 呼吁制定强有力的全球塑料条约，旨在获得至少 10,000 个新签名。

“现在所有 PADI 助理教练及更高级别人员都自动具备教授‘防止海洋垃圾潜水’专业课程的资格，这意味着现在有更多的 PADI 专业人士有能力教导更多的超级英雄如何拯救海洋，”摩尔说。

“我们还鼓励 PADI 会员在 AWARE 周期间和之后保持势头，并继续提交反垃圾潜水数据。”

举办“反对垃圾潜水”活动或其他保护活动可以邀请社区参与海滩或海洋清理，同时举办讲习班，教授 PADI 意识 课程重点强调影响当地海洋生态系统的主要问题，并提出与会者可以继续帮助拯救海洋的方法。

了解更多参与 PADI 意识周.

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