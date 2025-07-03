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冰岛为鲸鱼做出的贡献

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近年来，冰岛因虐待鲸鱼而声名狼藉——但根据冰岛海洋故事讲述者兼保护插画家斯蒂芬·英格维·彼得森 (Stefan Yngvi Petursson) 的说法，这种对鲸类不友好的名声已经过时了。

“事实证明，2025 年是冰岛人积极拯救鲸鱼而不是捕杀鲸鱼的一年，”专业名称为 Styngvi 的 Petursson 说道。 

过去几周，我们在冰岛目睹了两头鲸鱼搁浅——一头虎鲸被当地人救活，直到潮水回流。它设法游了回来，但不幸的是，一场疾病又让它重生。但当地人的奉献精神和善良依然清晰可见。

Stefan Yngvi Petursson 和他的一件作品（Styngvi）
Stefan Yngvi Petursson 和他的一件作品（Styngvi）

这起事件发生在10月XNUMX日晚，地点是雷克雅未克的格拉法沃古尔。当地居民和急救人员整夜陪伴着这头虎鲸，并用床单为它保持湿润。到了清晨，这头虎鲸开始再次浮起，但仍然被困在水中。 

救援队等待下一次涨潮，并于5月11日下午XNUMX点左右成功用船将虎鲸引出海湾。它最终安全游回法克萨弗洛伊湾，但几天后在基亚拉内斯再次搁浅，不得不实施安乐死。

大规模搁浅

斯廷格维随后提到了70头领航鲸大规模搁浅事件，“冰岛人团结一致，引导每一头鲸鱼回归大海。这些行动比任何抗议都更能说明问题：冰岛人关心它们。我们不希望鲸鱼受到伤害。”

这次救援行动被认为是冰岛历史上最成功的大规模鲸鱼救援行动之一，它发生在冰岛北部奥拉夫斯菲厄泽港附近，当时领航鲸被认为正在追逐鲭鱼，但迷失方向后被困在浅水区。 

当地居民、急救人员以及附近城镇的志愿者们纷纷赶赴现场，从白天忙到晚上，最终取得了成功。“救援结束后，我们都惊呆了——我没想到它们竟然都游走了，”救援人员之一拉拉·斯蒂芬斯多蒂尔说道。

观赏鲸鱼

谈到捕鲸问题，斯廷格维说：“这意味着冰岛已经连续两年没有发生过一头鲸鱼被猎杀。事实上，最近有一位捕鲸人已经挂牌出售他的船了，或许，只是或许，我们正在见证捕鲸业走向终结的开始。”

自 2025 年起，只有 Hvalur hf 获得狩猎许可 结束 以及冰岛的小须鲸。由于经济压力以及其主要出口市场日本的需求下降，该公司拒绝在2024年和现在的2025年进行狩猎。

2023年政府进行的一项独立调查显示，51%的冰岛人反对捕鲸，高于42年的2019%。积极支持的比例已下降到29%，其中最强烈的反对来自年轻人，尤其是18至29岁的人群。

冰岛的鲸鱼肉消费量大幅下降，反捕鲸示威活动也愈发频繁和引人注目，歌手比约克等颇具影响力的人物也纷纷加入其中。观鲸活动在冰岛旅游业中也扮演着越来越重要的角色。

宇宙鲸鱼（Styngvi）
宇宙鲸鱼（Styngvi）

目前居住在捷克共和国， 斯廷格维 他为道德公益活动提供定制视觉效果、设计和插画服务，同时也是一名潜水员。“我的很多艺术创作灵感都来自于探索水下世界，”他告诉 网际网路.

如果冰岛民众对鲸鱼的态度在经历了数次虚假的曙光后最终转向积极，他会认为这对于冰岛本土最密切的环保运动来说是一个可喜的成果。“这一次，感觉不一样了，”他说。

也在 Divernet 上： 冰岛取消长须鲸捕猎活动, 回家过圣诞节：丹麦人释放保罗·沃森, 捕鲸业即将终结？

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