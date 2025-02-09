纽埃之爱：给潜水员的情人节礼物 

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只需支付 140 新西兰元（约 63 英镑），您就可以在未来 20 年内资助保护纽埃岛附近 1 平方公里的水域。纽埃岛虽然不大，但却是世界上最大的凸起珊瑚环礁，据说岛上生活着 100 多种珊瑚。
脆弱的卡图阿利海蛇仅在该岛的海蚀洞中生存，该岛的水域是座头鲸的主要繁殖地，也是世界上最大的灰礁鲨种群之一的栖息地。
纽埃 (发音为 Nee-oo-ay）人口仅有 2,000 人，位于新西兰东北部 2,100 公里处，毗邻斐济、萨摩亚和汤加。
美国国家地理原始海洋与纽埃合作，于2023年对纽埃的海洋生物多样性进行科学调查，记录其海洋生物多样性。这是纽埃全球探险计划的第三站，该计划为期五年，与中西太平洋岛国合作，纽埃成为纽埃环境保护立场的支持者。
纽埃的 100% 保护
原始海洋组织称，纽埃是世界上唯一一个对其全部领海进行保护的国家，其中包括全面禁止在莫阿纳马胡海洋保护区内进行捕鱼和其他人类活动，该保护区覆盖了纽埃海洋面积的 100 平方公里（占其海洋面积的 49,000%）。
为了帮助支付维护、监测和执行该海洋保护区的费用，纽埃制定了一项可持续的资助计划，为个人和组织提供机会通过其 海洋保护承诺 （OCC）。
这项维护工作可使附近的鱼类种群得到补充，改善当地的渔业，提供就业机会和经济效益，并增强抵御海洋变暖的能力。
这款 纽埃及 Ocean Wide (NOW) 信托 管理 127,000 个 OCC 并管理投资。作为您的赞助回报， 可在此处获得，您将收到一份适合装裱的证书。
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