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恩里克·萨拉 (Enric Sala) 正在潜水（恩里克·萨拉 / 国家地理原始海洋）
恩里克·萨拉 (Enric Sala) 正在潜水（恩里克·萨拉 / 国家地理原始海洋）

“对于我们保护海洋所迫切需要的帮助来说，这只是沧海一粟”，国家地理驻地探险家、原始海洋创始人、潜水员恩里克·萨拉 (Enric Sala) 这样总结昨天 (3 月 13 日) 在尼斯闭幕的第三届联合国海洋大会 (UNOCXNUMX) 的成果。

萨拉批评东道主法国在最后一关失利。“我对联合国海洋大会的期望是听到许多政策制定者谈论做好他们应该做的事情的重要性。” 而不去 “还没有完成——我的期望已经实现，”他说。

一些政府确实对海洋做出了真正的改变，尤其是创建了新的高度或完全保护的海洋区域。然而，东道国法国却错失了引领海洋保护的绝佳机会。 

“这是法国的时刻，但法国领导人非但没有引起轰动，反而继续允许在划定为保护区的海域进行底拖网捕鱼。”

正如人们所料，法国总统埃马纽埃尔·马克龙对联合国海洋事务特别会议（UNOC3）的看法截然不同。他对海洋保护方面取得的进展表示乐观，并表示约有50位世界领导人出席此次会议，而20年在里斯本举行的联合国海洋事务特别会议（UNOC2）只有2022位领导人（首届海洋大会于2017年在美国举行）。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在尼斯联合国总部
法国总统埃马纽埃尔·马克龙在联合国奥委会

马克龙强调即将批准长期讨论的 公海条约 堪称“历史性的里程碑”。他表示，该条约旨在保护国际水域的海洋生物多样性，已获得充分支持，将于2026年初生效，成为首个规范和管理公海的国际框架。

已有 15 个国家批准了该条约，另有 60 个国家承诺批准，只需 XNUMX 个国家签名即可生效。

马克龙还强调了多边合作的重要性以及暂停深海采矿的必要性，他称深海采矿是“疯狂的行为”。 

萨拉表示，在会议期间宣布建立新的海洋保护区（MPA）受到了欢迎，但这些数字凸显了国际社会抱负的局限性。 

“这些海洋国家公园将帮助我们逐步实现到30年保护2030%海洋的目标，”他说。“唯一的问题是，我们无法一步步实现30×30的目标。我们必须赛跑。为了实现这一目标，我们需要每天建立85个新的海洋保护区——而且这些保护区必须得到严格保护。”

这个图 在一项研究中 由 Dynamic Planet 在会议前不久发布， 国家地理原始海洋

报告称，为了填补目前全球海洋受到某种保护的面积为8%和30%之间的缺口，仅在沿海地区就必须建立约190,000万个小型海洋保护区，并在偏远的近海地区另外建立300个大型海洋保护区。

前进的步骤

在联合国第三次海洋行动中，各方达成了一项普遍协议，将海洋保护区面积增加约三分之一，使全球海洋保护区覆盖率达到约 3%。 

萨摩亚宣布设立九个新的全面受保护海洋保护区，覆盖36,000万平方公里的海域。马绍尔群岛已于今年早些时候将比卡尔环礁和博卡克环礁指定为国家海洋保护区，这是该国首个此类保护区。

法属波利尼西亚承诺保护其约 23% 的水域，包括靠近社会岛和甘比尔岛的两个新的受严格保护的海洋保护区，这两个保护区将禁止一切采掘活动，例如捕鱼和采矿。 

萨摩亚公共管理硕士（韦特研究所）
在萨摩亚九个新海洋保护区之一潜水（Joe Lepore / Waitt Institute）

哥伦比亚宣布对加勒比海两处以丰富海洋生物闻名的偏远珊瑚礁进行保护。其新建的塞拉尼利亚和巴霍努埃沃海洋保护区占地3,800平方公里。 

坦桑尼亚在奔巴岛附近生物多样性水域指定了两个新的海洋保护区，总面积约 1,300 平方公里，包括珊瑚礁、海草、红树林和濒危的鲨鱼和鳐鱼栖息地。

希腊和西班牙在会议上都宣布将对其四分之一的国家水域进行保护，巴西则宣布将建立更多的海洋保护区。

哥伦比亚的 Serranilla 和 Bajo Nuevo MPA
哥伦比亚的 Serranilla 和 Bajo Nuevo MPA

呼吁暂停深海采矿的国家联盟从34个增至37个，甚至连中国等非签署国也对不受监管的海底采矿表示反对。XNUMX月下旬，未出席会议的美国总统唐纳德·特朗普打破国际惯例，签署了一项旨在加速深海采矿的行政命令。

与此同时，包括所有欧盟成员国在内的95个国家发表了一份联合声明，支持减少塑料生产和使用的全球目标。该宣言还呼吁生态设计、禁用有害塑料，并建立支持实施的财政机制。

世界复兴旗舰

联合国公布了首批“世界修复旗舰计划”，旨在修复亚洲、非洲和美洲近5万公顷的海洋生态系统。这些项目包括莫桑比克海峡的珊瑚礁修复和墨西哥的岛屿修复。

英国在会议上的承诺包括提出立法批准《公海条约》、向全球珊瑚礁基金注入 4 万英镑、注入 2.8 万英镑帮助小岛国建立可持续的蓝色经济以及支持鲨鱼和鳐鱼的保护。

英国还启动了为期三个月的磋商，禁止在41个海洋保护区内进行底拖网捕鱼，占地面积30,000万平方公里。

“如果本周联合国海洋大会传递出一个信息，那应该是：允许工业捕鱼等破坏性活动的海洋保护区只是名义上的保护，”恩里克·萨拉说。 

“科学表明，当海洋保护区受到严格保护和监控时，我们能从中获得最大的粮食安全、生物多样性和气候效益。保护必须得有。”

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