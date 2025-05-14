蒙提·霍尔斯的“大蓝袋”项目正在进行中

潜水名人、海洋保护主义者和广播员蒙蒂霍尔斯 (Monty Halls) 是一个新公民科学项目的代表和创始人，该项目旨在让更多人参与收集海洋健康数据。

他的“大蓝袋”计划基于四项保护协议，每个袋子都包含进行四项基本采样程序所需的一切。

该方案使所有年龄段的志愿者都能收集有关微塑料污染、物种多样性、水温和沿海垃圾的信息。然后，这些数据会通过一款名为 Coreo 的专用应用程序上传到一个全球开放访问的数据库。

“大蓝袋”计划旨在吸引各年龄段的志愿者

为了资助该项目，Halls 与 HX基金会是全球探险邮轮运营商 HX Expeditions 旗下的慈善部门。从今年夏天起，五艘 HX 邮轮将各自携带一个“蓝色大包”，让宾客能够参与到包括南北极在内的 250 多个目的地的探险项目中。

HX基金会自1.68年成立以来，已为环保事业捐赠超过2015万欧元，该基金会为“大蓝袋”计划的启动提供了资金，用于开发Coreo应用程序并生产50个免费赠送的联合品牌“大蓝袋”。马恩岛和RED Paddleboards也赞助了该项目。

简单易懂的科学

霍尔斯说：“这项倡议旨在激励和教育人们，特别是年轻一代，积极参与解决海洋环境问题。”

“ 大蓝袋 提供实用且易于理解的科学知识，有助于解决正在对我们的河流、水道和沿海地区造成负面影响的海洋和环境问题。我们很高兴启动这项计划，并赋能个人采取行动，创造改变。

HX 首席执行官兼 HX 基金会主席 Gebhard Rainer 表示：“我们基金会的使命之一是支持有助于教育和提高人们对我们至关重要但脆弱的生态系统的认识的项目。”上图为 Monty Halls).

该项目在斯托诺韦启动

“像‘大蓝袋’这样的倡议是教育和行动的有力工具——我们相信，力量在于让人们亲身参与并积极行动。它消除了障碍，激励人们做出有意义的贡献。”

这项活动在斯托诺韦的加里海滩启动，与环保慈善机构合作开展社区海滩清洁活动 外赫布里底群岛清洁海岸主席珍妮特·马歇尔表示：“我们很高兴成为第一个收到‘大蓝袋’的团体。我们的岛屿拥有世界上最美丽的海滩，我们出色的志愿者们也为此付出了巨大的努力。”

“通过‘大蓝袋’，我们就可以使用工具来发现和分享更多有关塑料进入我们海岸对环境造成的影响的数据，从而发挥更大的作用。”

欢迎英国学校、社区和保护团体申请 50 个免费 Big Blue Bags 之一 由HX基金会捐赠。

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