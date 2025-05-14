杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

蒙提·霍尔斯的“大蓝袋”项目正在进行中

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
蒙提·霍尔斯带着一个蓝色的大袋子
蒙提·霍尔斯带着一个蓝色的大袋子

潜水名人、海洋保护主义者和广播员蒙蒂霍尔斯 (Monty Halls) 是一个新公民科学项目的代表和创始人，该项目旨在让更多人参与收集海洋健康数据。

他的“大蓝袋”计划基于四项保护协议，每个袋子都包含进行四项基本采样程序所需的一切。

该方案使所有年龄段的志愿者都能收集有关微塑料污染、物种多样性、水温和沿海垃圾的信息。然后，这些数据会通过一款名为 Coreo 的专用应用程序上传到一个全球开放访问的数据库。

“大蓝袋”计划旨在吸引各年龄段的志愿者
“大蓝袋”计划旨在吸引各年龄段的志愿者

为了资助该项目，Halls 与 HX基金会是全球探险邮轮运营商 HX Expeditions 旗下的慈善部门。从今年夏天起，五艘 HX 邮轮将各自携带一个“蓝色大包”，让宾客能够参与到包括南北极在内的 250 多个目的地的探险项目中。

HX基金会自1.68年成立以来，已为环保事业捐赠超过2015万欧元，该基金会为“大蓝袋”计划的启动提供了资金，用于开发Coreo应用程序并生产50个免费赠送的联合品牌“大蓝袋”。马恩岛和RED Paddleboards也赞助了该项目。

简单易懂的科学

霍尔斯说：“这项倡议旨在激励和教育人们，特别是年轻一代，积极参与解决海洋环境问题。” 

大蓝袋 提供实用且易于理解的科学知识，有助于解决正在对我们的河流、水道和沿海地区造成负面影响的海洋和环境问题。我们很高兴启动这项计划，并赋能个人采取行动，创造改变。

HX 首席执行官兼 HX 基金会主席 Gebhard Rainer 表示：“我们基金会的使命之一是支持有助于教育和提高人们对我们至关重要但脆弱的生态系统的认识的项目。”上图为 Monty Halls). 

该项目在斯托诺韦启动
该项目在斯托诺韦启动

“像‘大蓝袋’这样的倡议是教育和行动的有力工具——我们相信，力量在于让人们亲身参与并积极行动。它消除了障碍，激励人们做出有意义的贡献。”

这项活动在斯托诺韦的加里海滩启动，与环保慈善机构合作开展社区海滩清洁活动 外赫布里底群岛清洁海岸主席珍妮特·马歇尔表示：“我们很高兴成为第一个收到‘大蓝袋’的团体。我们的岛屿拥有世界上最美丽的海滩，我们出色的志愿者们也为此付出了巨大的努力。” 

“通过‘大蓝袋’，我们就可以使用工具来发现和分享更多有关塑料进入我们海岸对环境造成的影响的数据，从而发挥更大的作用。”

欢迎英国学校、社区和保护团体申请 50 个免费 Big Blue Bags 之一 由HX基金会捐赠。

也在 Divernet 上： 蒙蒂·霍尔斯与 HX 合作开展“大蓝包”项目, 蒙蒂·霍尔斯的“世代海洋变革”：激励海洋保护, 蒙蒂·霍尔斯拯救搁浅的海豚

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
@jaketarren #askmark 嘿！我一直在学习侧挂潜水，但一直找不到清晰的气瓶安装示例。我知道培训课程会讲到，但我上课前需要了解一下需要准备什么，我附近没有合适的侧挂潜水店。请问您能演示一下侧挂气瓶和减压/分段气瓶的安装方法吗？请访问我们的网站，了解更多水肺潜水新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 卡优惠，享 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@jaketarren
#askmark 嘿！我一直在学习侧挂，但一直找不到一个清晰的安装气瓶的例子。我知道培训课上会讲到，但我上课前得知道要准备些什么，我附近没有合适的侧挂店。

你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？

请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

如何安装侧挂式气瓶？

@martink72 #askmark 我该如何将闪光灯连接到我的双筒或单筒潜水器上，以便我的潜伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的典型挂绳总是会让灯光向下垂，遮挡光线。请访问我们的网站，了解更多水肺潜水新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 优惠享 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark 如何在双筒或单筒潜水器上安装闪光灯，以便我的伙伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的普通挂绳总是会把闪光灯往下拉，遮挡住。
请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

如何将闪光灯安装在自己身上，以便我的潜伴能看到我？#askmark #scubadiving

访问瓦卡托比度假村网站：https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver 国际 eSIM 优惠 15% 折扣使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

访问瓦卡托比度假村网站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

国际 eSIM 优惠 15% 使用代码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

这是有史以来最好的潜水中心吗？W\@wakatobidiveresort

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。
订阅
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
: 每个人都需要知道的 5 个关于珊瑚礁的事实
艾丹·卡利: 潜水员追逐 GoPro 后死亡
艾丹·卡利: 潜水员追逐 GoPro 后死亡
艾丹·卡利: 潜水员追逐 GoPro 后死亡
史蒂夫·温曼: 美国联邦调查局以性侵罪逮捕逃犯潜水教练
最新资讯
蒙提·霍尔斯的“大蓝袋”项目正在进行中 蒙提·霍尔斯的“大蓝袋”项目正在进行中
DAN 为潜水专业人士提供的最新船潜课程 DAN 为潜水专业人士提供的最新船潜课程
佛罗里达州洞穴潜水会议 佛罗里达州洞穴潜水会议
太阳镜制造商助力 PADI AWARE 基金会 太阳镜制造商助力 PADI AWARE 基金会
被判入狱：潜水店老板让自由潜水员独自一人 被判入狱：潜水店老板让自由潜水员独自一人
爱登堡影片严厉谴责 MPA 拖网捕捞活动 爱登堡影片严厉谴责 MPA 拖网捕捞活动
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅