环境保护主义者潜水员坎宁安荣获 MBE 勋章

2025 年国王新年授勋名单上与海底世界有关的另一个名字是潜水员艾米丽·坎宁安 (Emily Cunningham)，她因对海洋保护和沿海社区做出的贡献而被授予 MBE 勋章。

这位来自斯塔福德郡的海洋生物学家在英国国内和海外“从南极洲到亚马逊”的海洋保护中发挥了重要作用。

她领导了两个开创性的沿海保护项目的开发，获得了超过 5 万英镑的资金；担任海洋保护协会董事会成员；并管理了一项国家潜水调查项目，为英格兰海洋保护区的指定做出了贡献。

2020 年，她被评为 全球 30 位 30 岁以下环境领袖并于2023年赢得 英国未来女性奖.

随着 2024 年的结束，坎宁安的名字也被列入了 ENDS 报告中 电源列表 由同事、客户和竞争对手提名，评选出过去两年内对环境影响最大的 100 名英国环境专业人士。

调查北威尔士的海豚（丹尼尔·摩尔博士）

“2008 年我在大学期间学会了潜水，这让我大开眼界，看到了海底世界的奇妙，尤其是英国海域的神奇生物，”坎宁安说。“正是那次经历让我想要保护和养育英国的海洋野生动物。

“海洋保护不仅仅是我的工作——20 多年来，它一直是我的生活、激情和使命。考虑到海洋面临的挑战规模，这可能是一项艰巨而吃力不讨好的任务，因此以这种方式获得认可对我来说意义重大！

“潜水社区确实是一个特殊的社区，我很高兴成为其中的一员，”坎宁安补充道，他的 2025 年计划项目详情如下 Instagram, Facebook 和 她的网站.

也在 Divernet 上： 英国跳水运动员荣获未来女性奖, 海洋生物保护者留下了她的印记