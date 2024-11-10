当地人 16 年的抗争终于获得了 MPA 的回报

经过 16 年的努力，波多黎各北部当地社区终于实现了他们的目标——创建一个新的 200 平方公里以上的海洋保护区 (MPA)。

维加巴哈和马纳蒂的水下花园由沿海珊瑚礁、红树林和海草床组成，这里是 14 多种濒危物种的家园，包括大加勒比海牛。

该地区还拥有小规模渔业和生态旅游业，当地社区希望此举能让其水域继续成为当地家庭世世代代丰富的食物和收入来源。

黄鲷 (WCS © JP Zegarra)

“这是人民的胜利，”Vegabajeños 促进可持续环境发展组织 (VIDAS) 的 Ricardo Laureano 说道。“这些生态系统滋养了我们，维持了我们的生活质量。从 16 年开始，我们经过了 2007 年的艰苦努力才取得今天的成就。

“多年来，我们团结邻居，挨家挨户敲门，并与当地和国家领导人接触，以强调保护这片保护区的迫切需要。”

波多黎各北海岸水下花园海洋保护区 (WCS) 地图

此次保护运动由 VIDAS 牵头的环保组织联盟领导，并得到以下国际合作伙伴的支持： 野生动物保护协会 （WCS），总部位于纽约布朗克斯动物园。

自 2018 年以来，WCS 一直与覆盖大安的列斯群岛国家的政府间平台加勒比生物走廊 (CBC) 合作，推动该地区的海洋保护。

下一步将是制定 MPA 共同管理计划：“我们的梦想是让 Jardines 由最了解它的人——当地社区共同管理，” 后代团结起来捍卫自然、适应和可持续发展 （杜纳斯）。

倒置的仙后水母 （洛伦佐·米蒂加 / 海洋图像库）

“我们的目标是制定共同管理协议，以平衡可持续资源利用、保护、研究和生态旅游。这需要时间，但我们致力于支持 VIDAS 和我们当地的合作伙伴，以确保长期成功。”

“对于世界各地的其他沿海社区，我们的信息很明确：永远不要停止为生态系统而战，”劳雷亚诺说。

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