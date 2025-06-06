博内尔岛病态珊瑚礁的幼虫增多

博内尔岛珊瑚礁更新基金会 (RRFB) 表示，该基金会利用临时实验室培育了超过 236,000 个基因独特的珊瑚幼虫，这被认为是加勒比海南部潜水岛博内尔岛珊瑚修复工作的重大成功。

工作人员和志愿者利用在博内尔岛四个监测点观察到的槽脑珊瑚产卵事件，将培育的珊瑚重新移植到枯竭的珊瑚礁上。

这项成就代表着“一线希望”， 射频反射滤波器此前两年，全球范围内出现了史无前例的珊瑚白化和石珊瑚组织损失病 (SCTLD)，许多珊瑚物种因此濒临灭绝。

RRFB 的 Lola Salvador 在该组织最近举办的 ReeFiesta 活动期间与 Toucan Diving 合作，向一名潜水员展示如何在南克莱因珊瑚苗圃清洁珊瑚苗圃树（Max Rouwenhorst）

该组织表示，由于剩余的健康蜂群越来越少，而且许多蜂群之间距离太远，无法自然繁殖，因此野外受精的机会急剧下降。

这使得促进珊瑚的有性繁殖成为增强恢复力和保护遗传多样性的重要工具，研究表明，以这种方式产生的年轻珊瑚对热应激具有很强的耐受性。

RRFB 科学官员 Sanne Tuijten 表示：“每一次产卵事件都是提升博内尔岛不断减少的珊瑚种群遗传多样性的关键且独特的机会，而这种多样性会带来更强的恢复力。”

RRFB 科学官员 Sanne Tuijten 计算培养皿中的珊瑚胚胎数量，以评估受精成功率。

RRFB 表示，有针对性的繁殖可以促进全年的恢复工作，并显著加速自然恢复。目前，该机构正在为柱状珊瑚、麋角珊瑚、鹿角珊瑚和其他脑珊瑚等濒危物种进一步规划此类工作。

RRFB 表示，在岛上 16 家合作潜水运营商和一支志愿者团队的帮助下，迄今为止已在面积超过 65,000 平方米的珊瑚礁中移植了超过 13,000 颗珊瑚。

其珊瑚繁殖计划是与珊瑚礁修复组织 SECORE International 合作开发的，并得到了当地政府和荷兰政府的支持。

微小的珊瑚幼虫在紫外光照射下会发出绿光，因为它们会栖息在星形播种单元上，这是一种用来促进珊瑚幼虫在珊瑚礁上定居的工具

ReeFiesta 吸引众多观众

与此同时，200 月 1 日，超过 XNUMX 人齐聚 RRFB 第七届年度 ReeFiesta 活动，庆祝世界珊瑚礁保护日。

活动包括在博内尔岛和小博内尔岛周围 13 个珊瑚苗圃地点进行珊瑚修复水肺潜水和浮潜之旅，以及由合作潜水中心的教练主持的 RRFB 工作介绍和晚间社交活动。

ReeFiesta 的 RRFB 团队 (Max Rouwenhorst)

Buddy Dive Resort 的潜水员、浮潜者和工作人员（Julian Beccari）

“看到今年 ReeFiesta 活动的每个人都表现出支持、热情和共同的目标，真是令人振奋，”RRFB 珊瑚礁修复技术员 Perri Rappaport 说道。

“我们特别感谢我们的潜水商店合作伙伴、赞助商以及所有与我们一起下水的人——他们是今年活动如此成功的原因！”

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