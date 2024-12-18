水肺潜水员最大的在线资源

回家过圣诞节：丹麦释放保罗·沃森

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
保罗·沃森上尉获释（CPWF）
保罗·沃森上尉获释（CPWF）

保罗·沃森船长将回家过圣诞节——这位资深的反捕鲸活动家在丹麦考虑日本的引渡请求期间被监禁 5 个月后终于获释。

丹麦最终拒绝日本要求的消息于昨天（17 月 74 日）传出，这意味着沃森（今年 XNUMX 岁，被关押在丹麦附近的拘留中心） 在那里他被逮捕 来自格陵兰努克的他，将能够与家人在法国共度节日。 

“这一判决标志着人权、环保主义和反捕鲸运动的重大胜利，” 保罗沃森船长基金会 CPWF 自夏季以来一直在努力争取其创始人的释放。其请愿书已收集了超过 125,000 个签名，并得到了广泛的名人支持。 

丹麦司法部向 BBC 表示，在做出这一决定时，已经考虑到了指控罪行发生以来的时间，以及沃森已被拘留的五个月的时间。

“有时候，坐牢是表达观点的必要手段，”沃森在获释时说道。“每种情况都是一个机会，而这次是让全世界关注日本在南大洋保护区非法捕鲸的另一个机会。如果我被送往日本，我可能永远回不了家了。我很庆幸这种事没有发生。”

据CPWF称，沃森在没有经过彻底审查证据的情况下因政治动机指控而被拘留，该组织呼吁改革国际执法机制。

目录
目录

敌对遭遇

21 月 14 日，沃森被捕的依据是日本 XNUMX 年前发出的国际刑警组织通缉令，该通缉令源于沃森及其竞选团队在拍摄《保护鲸鱼》期间与日本捕鲸船队发生的敌对冲突。 鲸鱼战争 动物星球的南极海域电视连续剧。

被捕时，这位加拿大裔美国活动人士正乘坐 CPWF 船只前往太平洋 约翰保罗DeJoria 执行反捕鲸任务时，在格陵兰岛停留只是为了加油。 

法罗群岛警方将他的行踪告知了丹麦。法罗群岛与日本、挪威和冰岛一起，是 21 世纪仍在捕猎鲸鱼的少数国家之一。

丹麦警方曾跟踪这艘船从都柏林到丹麦自治领地格陵兰，然后介入并逮捕了沃森。据该基金会称，9 月底，日本海上保安厅派出一名警官前往丹麦，亲自要求引渡沃森。

回家过圣诞节：保罗·沃森上尉（CPWF）
保罗·沃森上尉（CPWF）

坚定不移地履行使命

“沃森上尉的拘留让人们关注到正在进行的 问题 CPWF 表示，“日本非法捕鲸活动已受到严重打击。尽管存在国际条约和规定，但日本仍恢复了公海捕鲸活动，并建造了 金刚丸一艘价值 47 万美元的工厂加工船于 XNUMX 月下水，用于打击受到威胁的 结束 鲸鱼”。

“沃森船长的回归，让我们比以往任何时候都更有动力继续为海洋而战，确保我们的使命坚定不移，”基金会首席执行官奥马尔·托德表示，他在联合创始人获释时也出席了仪式。

“沃森船长的获释证明了那些为环境保护而战的人的承诺。当他与家人、朋友和支持者团聚时，他仍然坚定地履行保护海洋生物的使命。” 

沃森是绿色和平组织的创始成员和理事。1977 年，他离开绿色和平组织，创立了海洋守护者协会，2022 年他又离开该协会，与托德一起创办了 CPWF。 

他被评为 20 世纪 20 位环保英雄之一 时间 2000 年，他被授予“动物权利奖”，两年后被选入华盛顿特区的美国动物权利名人堂。2012 年，他成为继雅克·库斯托之后第二位获得儒勒·凡尔纳奖的人，该奖项专门颁发给环保主义者和冒险家。 

冰岛鲸鱼数量遭遇挫折

6 月 XNUMX 日，沃森在被关押期间收到了一个不愉快的消息，冰岛代理渔业部长 Bjarni Benediktsson 颁发了未来五年的两张捕鲸许可证，授权 Christian Loftsson 拥有的 Hvalur 和 Tjaldtangi 公司捕猎濒危 结束 和小须鲸。

CPWF 活动总监洛基·麦克莱恩 (Locky MacLean) 表示：“冰岛腐败的看守政府更关心的是归还克里斯蒂安·洛夫森 (Christian Loftsson) 的血钱所换来的政治恩惠，而不是保护世界海洋中的濒危物种和维护国际海洋哺乳动物保护法。” 

“今年夏天我们将在那里保护鲸鱼，以终结 Hvalur 的北大西洋鲸类死亡机器。”

也在 Divernet 上： 法罗群岛的密报导致“眼中钉”沃森被捕, “复仇心切”的日本希望以 2010 年臭气弹指控逮捕沃森, 日本人捕杀长须鲸，保罗·沃森被判入狱, 保罗·沃森在哥斯达黎加获释

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

#DEMA 的 Freebreathe 水下浸入式背包

Scuba.com 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在也不暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。 00:00 简介 01:20 Scuba.com 02:20 穿入凸轮带 04:15 弓形索 06:42 拆卸脚蹼带 08:19 滑动导线 10:16 后拉链 12:56 折叠调节器 14:26 湿颈

Scuba.com 附属链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
04:15 船首缆绳
06:42 拆除脚蹼
08:19 滑动领先
10:16 背部拉链
12:56 折叠规则
14:26 湿脖子

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

潜水员遇到的更多问题 w/@scubacom #scuba #tips #howto

Divolk 水下直播智能手机外壳 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

Divolk 水下直播智能手机外壳
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Divolk 在#DEMA 推出水下直播智能手机外壳

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
唐·W: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
奈杰尔: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
唐·W: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
安吉拉·赖特（Angela Wright）: 海上故事失踪的英国潜水员身份被确认
Steve (史蒂夫): 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
最新资讯
回家过圣诞节：丹麦释放保罗·沃森 回家过圣诞节：丹麦释放保罗·沃森
英国对红海潜水船安全表示“严重关切” 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
马尔代夫大师号将于 2025 年启航 马尔代夫大师号将于 2025 年启航
座头鲸寻找配偶时不考虑距离 座头鲸寻找配偶时不考虑距离
北威尔士发现潜水员尸体 北威尔士发现潜水员尸体
Steve Backshall 带领 Ocean Down Under Steve Backshall 带领 Ocean Down Under
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。