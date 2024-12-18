回家过圣诞节：丹麦释放保罗·沃森

保罗·沃森船长将回家过圣诞节——这位资深的反捕鲸活动家在丹麦考虑日本的引渡请求期间被监禁 5 个月后终于获释。

丹麦最终拒绝日本要求的消息于昨天（17 月 74 日）传出，这意味着沃森（今年 XNUMX 岁，被关押在丹麦附近的拘留中心） 在那里他被逮捕 来自格陵兰努克的他，将能够与家人在法国共度节日。

“这一判决标志着人权、环保主义和反捕鲸运动的重大胜利，” 保罗沃森船长基金会 CPWF 自夏季以来一直在努力争取其创始人的释放。其请愿书已收集了超过 125,000 个签名，并得到了广泛的名人支持。

丹麦司法部向 BBC 表示，在做出这一决定时，已经考虑到了指控罪行发生以来的时间，以及沃森已被拘留的五个月的时间。

“有时候，坐牢是表达观点的必要手段，”沃森在获释时说道。“每种情况都是一个机会，而这次是让全世界关注日本在南大洋保护区非法捕鲸的另一个机会。如果我被送往日本，我可能永远回不了家了。我很庆幸这种事没有发生。”

据CPWF称，沃森在没有经过彻底审查证据的情况下因政治动机指控而被拘留，该组织呼吁改革国际执法机制。

目录 敌对遭遇 坚定不移地履行使命 冰岛鲸鱼数量遭遇挫折

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敌对遭遇

21 月 14 日，沃森被捕的依据是日本 XNUMX 年前发出的国际刑警组织通缉令，该通缉令源于沃森及其竞选团队在拍摄《保护鲸鱼》期间与日本捕鲸船队发生的敌对冲突。 鲸鱼战争 动物星球的南极海域电视连续剧。

被捕时，这位加拿大裔美国活动人士正乘坐 CPWF 船只前往太平洋 约翰保罗DeJoria 执行反捕鲸任务时，在格陵兰岛停留只是为了加油。

法罗群岛警方将他的行踪告知了丹麦。法罗群岛与日本、挪威和冰岛一起，是 21 世纪仍在捕猎鲸鱼的少数国家之一。

丹麦警方曾跟踪这艘船从都柏林到丹麦自治领地格陵兰，然后介入并逮捕了沃森。据该基金会称，9 月底，日本海上保安厅派出一名警官前往丹麦，亲自要求引渡沃森。

保罗·沃森上尉（CPWF）

坚定不移地履行使命

“沃森上尉的拘留让人们关注到正在进行的 问题 CPWF 表示，“日本非法捕鲸活动已受到严重打击。尽管存在国际条约和规定，但日本仍恢复了公海捕鲸活动，并建造了 金刚丸一艘价值 47 万美元的工厂加工船于 XNUMX 月下水，用于打击受到威胁的 结束 鲸鱼”。

“沃森船长的回归，让我们比以往任何时候都更有动力继续为海洋而战，确保我们的使命坚定不移，”基金会首席执行官奥马尔·托德表示，他在联合创始人获释时也出席了仪式。

“沃森船长的获释证明了那些为环境保护而战的人的承诺。当他与家人、朋友和支持者团聚时，他仍然坚定地履行保护海洋生物的使命。”

沃森是绿色和平组织的创始成员和理事。1977 年，他离开绿色和平组织，创立了海洋守护者协会，2022 年他又离开该协会，与托德一起创办了 CPWF。

他被评为 20 世纪 20 位环保英雄之一 时间 2000 年，他被授予“动物权利奖”，两年后被选入华盛顿特区的美国动物权利名人堂。2012 年，他成为继雅克·库斯托之后第二位获得儒勒·凡尔纳奖的人，该奖项专门颁发给环保主义者和冒险家。

冰岛鲸鱼数量遭遇挫折

6 月 XNUMX 日，沃森在被关押期间收到了一个不愉快的消息，冰岛代理渔业部长 Bjarni Benediktsson 颁发了未来五年的两张捕鲸许可证，授权 Christian Loftsson 拥有的 Hvalur 和 Tjaldtangi 公司捕猎濒危 结束 和小须鲸。

CPWF 活动总监洛基·麦克莱恩 (Locky MacLean) 表示：“冰岛腐败的看守政府更关心的是归还克里斯蒂安·洛夫森 (Christian Loftsson) 的血钱所换来的政治恩惠，而不是保护世界海洋中的濒危物种和维护国际海洋哺乳动物保护法。”

“今年夏天我们将在那里保护鲸鱼，以终结 Hvalur 的北大西洋鲸类死亡机器。”

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