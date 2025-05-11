爱登堡影片严厉谴责 MPA 拖网捕捞活动

环保人士呼吁公众支持这部震撼人心的新故事片所传达的信息 大卫·爱登堡的海洋该片刚刚在全球影院上映，同时还在 Disney+、国家地理和 Hulu 上播放。

纪录片预告片中预览的底拖网捕捞对海洋生物和海底本身的破坏的震撼镜头已经被广泛观看 在线.

电影制作人表示，底拖网捕鱼会穿过海底栖息地，搅起淤泥，释放碳，并无差别地捕捞海洋生物。他们希望通过高清镜头揭露这种破坏，激励观众采取行动。

“很难想象还有比这更浪费的捕鱼方式了，”现年99岁的爱登堡在影片中说道。“全球许多所谓的海洋保护区（MPA）仍然允许底拖网捕鱼，或许更令人震惊的是，这种捕鱼方式还得到了政府的补贴。很少有地方能幸免于此——包括我自己的国家，几乎没有任何地方。”

从太空看到的线条

Oceana UK 的一份报告发现，仅英国国内近海海洋保护区在 33,000 年就经历了超过 2023 小时的底拖网捕鱼。

据美国国家地理学会称，全球每年都会有一块面积几乎相当于亚马逊雨林的海域被拖网捕捞，同一区域的海床会被反复拖网捕捞。 原始海洋并补充说，从太空中也能看到海底拖网捕鱼在海底留下的痕迹。

一项研究 自然 发现，通过底拖网捕捞释放的二氧化碳年排放量与每年的二氧化碳排放量相当。 2 全球航空业。另一项研究 海洋科学前沿 得出的结论是，超过一半的二氧化碳 2 底拖网捕捞产生的污染物将在九年内到达地球大气层。

最近的一项研究衡量了欧洲水域（欧盟、英国、挪威和冰岛）底拖网捕捞活动的全部经济成本，反映出了这一点。研究显示，这种捕捞方式每年给社会造成近11亿欧元的损失。报告指出，它或许能创造就业机会、提供粮食并带来收入，但总体成本远远超过收益。

大卫·爱登堡的海洋诱饵球（道格·安德森 ©Silverback Films & Open Planet Studios）

In Ocean 阿滕伯勒还强调了鲨鱼、鲸鱼和磷虾等物种的困境，强调需要保护全球近三分之一的海洋，使其从过度捕捞和栖息地破坏中恢复过来。

然而，影片采用了更积极的基调，重点讲述了海洋生态系统在集体行动的帮助下得以恢复的成功故事。

例如， 加州 以及国际社会禁止捕鲸后鲸鱼数量的回升。

“战斗口号”

绿色和平组织曾描述 Ocean 作为2025年9月XNUMX日在尼斯开幕的联合国海洋大会前的“战斗口号”。他们和其他环保人士，例如 蓝色海洋基金会 呼吁各国政府采取有效措施，禁止在海洋保护区内进行底拖网捕鱼，以表明其消除“生态破坏”的决心。

Blue Marine 表示，他们刚刚进行了一项民意调查，结果显示公众对海洋保护区内禁止拖网捕鱼的支持率“压倒性”，并希望 Ocean生动描绘的海底破坏场景将有助于激发公众舆论。

“现在我们面临着我们这个时代最伟大的海洋机遇之一——禁止在英国大部分海洋保护区使用底拖网捕鱼，其中大部分仍然受到这种破坏性的捕鱼方式的影响，”该基金会表示，该基金会与 Oceana 英国 和 只有一个 被称为 #底线.

他们和英国绿色和平组织已经致函英国首相基尔·斯塔默，呼吁批准《全球海洋条约》，并全面禁止在英国海洋保护区进行底拖网捕捞。正如爱登堡在影片中所说：“如果我们拯救海洋，我们就拯救了我们的世界。”

大卫·爱登堡的海洋 是由 Silverback Films 和 Open Planet Studios 联合制作，Toby Nowlan、Keith Scholey 和 Colin Butfield 执导，Nowlan 制作的一部影片。

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