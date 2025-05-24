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绿鳍中心将亚喀巴珊瑚礁面临的威胁减半

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为绿鳍约旦清洁活动做准备（Reef-World）
为绿鳍约旦清洁活动做准备（Reef-World）

绿 协调者珊瑚礁世界基金会声称，约旦潜水中心计划在实施后的头两年内，已将其​​活动对亚喀巴珊瑚礁造成的威胁降低了 51%。

在亚喀巴经济特区管理局 (ASEZA) 的领导下，Green 《珊瑚礁世界》称，约旦展示了政府承诺如何与行业行动相结合，从而迅速改变一个潜水胜地。 

11 家潜水运营商已获得绿色 亚喀巴认证，向潜在客户展示他们对最佳环境实践的承诺。

这些运营商年度绿色环保活动期间跟踪的关键指标 据称，评估包括消除锚固损坏和海洋生物的展示和销售；潜水员与珊瑚礁的接触减少 69%；废物管理实践改善 46%；向海洋环境中排放化学物质减少 28% 以及潜水导游的积极榜样行为增加 27%。

绿鳍乔丹评估员（Reef-World）
绿色 约旦评估员（Reef-World）

“我们很自豪地看到格林取得的进步 ASEZA首席专员Nayef AL Fayez评论道：“这强化了该倡议对我们可持续发展议程的重要性。通过选择绿色 运营商、潜水员在享受世界一流的水下体验的同时，还直接为保护我们的海洋宝藏、造福子孙后代做出了贡献。”

亚喀巴海洋保护区 (AMR) 于 2020 年被指定，覆盖约旦 30% 的海岸线，最近被列入世界自然保护联盟保护区绿色名录。

“潜水员们越来越多地做出可持续的选择，”Reef-World 运营总监 JJ Jarvey 指出。“亚喀巴现在提供了一个极具吸引力的选择，让他们可以体验世界上最具韧性的珊瑚礁，同时知道他们的这次旅行有助于珊瑚礁的保护，而不是破坏珊瑚礁。”

乔丹绿地 - 经批准的运营商包括亚喀巴鲨鱼湾潜水中心、阿拉伯潜水中心、Bait al-Aqaba 潜水度假村、珊瑚花园潜水中心、深蓝潜水中心、锤头潜水中心、红珊瑚潜水中心、红海潜水中心、里约潜水中心亚喀巴、皇家潜水俱乐部和海洋奇观潜水中心。

参加清理活动的潜水员（Reef-World）
参加清理活动的潜水员（Reef-World）

ASEZA 和 珊瑚礁世界基金会 目前正在努力扩大绿色 计划包括剩余 亚喀巴的潜水中心，并计划为当地社区和游客举办宣传活动，包括公民科学驱动的珊瑚礁监测和清洁潜水。

“潜水员现在寻求的不仅仅是一种体验；他们想知道他们的活动是否有助于保护我们的海洋生态系统，”他说。 绿鳍 当地管理团队负责人 Dom Wyszogrodzki。

“通过扩大绿色 计划，我们正在授权更多的企业和个人为子孙后代保护亚喀巴的珊瑚礁发挥积极作用。”

也在 Divernet 上： 巴厘岛潜水中心荣获绿色鳍状肢奖, 绿鳍国家研讨会制定可持续海洋旅游倡议路线图, 加勒比潜水度假村连锁店推出绿色环保产品, GREEN FINS 完成首届印度尼西亚培训师培训

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