图画小说重点讲述幽灵网潜水

“健康海洋”基金会制作了一部短篇图画小说，该基金会致力于通过清理、教育和宣传活动来保护海洋。

其目的是针对年轻观众，突出该组织的主要使命——解决海洋垃圾问题，特别强调幽灵渔网问题。

阿里阿德涅的线：深海传说, 可以读取 点击这里，由意大利插画家 Pastoraccia 创作， 又名 由亚历山德罗·帕斯托雷 (Alessandro Pastore) 执导，讲述了一位年轻的水下摄影师揭开二战沉船被鬼网缠住之谜的故事。

该主题的灵感来自古代神话中的阿里阿德涅，她用她的线引导忒修斯走出迷宫，同时也受到了 2024 年地中海沉船网清理任务“深蓝遗产”的启发。这项任务由 Healthy Seas 和 幽灵潜水、水下遗址记录学会和 DWS。

健康海洋组织在谈到这个新项目时表示：“通过引人入胜的叙述，我们旨在强调清理、教育和防止海洋污染的使命，同时颂扬海洋的恢复力和它的故事。”

“随着 阿里阿德涅的线索《健康海洋》首次尝试用图画讲述故事的艺术，将历史和环保意识交织在一起。”

健康的海洋 该公司表示，虽然其核心重点仍然是海洋保护，但其参与回收的所有尼龙网和其他废物均由创始合作伙伴 Aquafil 收集，以制造新的纺织纱线和尼龙材料，用于生产可持续产品。

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