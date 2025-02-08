法国最后一只圈养虎鲸面临不确定的命运

法国最后两只圈养虎鲸仍被关押在一所最近关闭的设施中，现在面临着被转移到加那利群岛动物园的前景，活动人士指责该动物园在虎鲸福利和死亡率方面记录不佳。

Wikie 和她幸存的儿子 Keijp 目前仍留在法国南部的昂蒂布海洋公园。根据 2021 年通过的一项禁止在法国圈养和展示鲸鱼和海豚的法律，该设施最终于 XNUMX 月关闭。

这些动物一直生活在海豚馆的水箱中，海豚馆最初希望将它们卖给日本神户须磨海洋世界，但据信它们会被分开并用于繁殖。法国政府听取了“无海豚馆欧洲”（DFE）等活动人士的建议，阻止了这种转移。

DFE 一直在游说政府允许将虎鲸转移到加拿大鲸鱼保护区项目海滨保护区的更自然的环境中，但它的请求现在已被正式拒绝。它担心虎鲸会被转移到加那利群岛特内里费岛的鹦鹉园动物园 (LPZ)——它对那里也不太尊重。

无海豚馆的欧洲 是一个由海洋哺乳动物科学家、动物福利专家、环保主义者、非政府组织、个人成员和顾问组成的国际联盟，致力于终止欧洲鲸类圈养现象。

DFE 主席兼 海洋连接表示，她想了解法国政府为何做出如此草率的决定，因为迁移虎鲸的法定最后期限是 2026 年 XNUMX 月。

饲养记录不佳

多兹称，鹦鹉园动物园“饲养虎鲸的记录很差”。自 2021 年以来，已有四头虎鲸死亡，寿命大大低于野生虎鲸的平均寿命，其中包括一头三岁的幼鲸乌拉 (Ula)。第五头名叫维基 (Vicky) 的虎鲸于 2013 年去世，年仅 10 个月。

据称，LPZ 的虎鲸也表现出压力的迹象，包括由于反复摩擦水箱侧面和咬金属门而导致牙齿磨损和断裂。

多兹表示，LPZ 的业绩记录已得到充分证明。“据记录，该动物园热衷于繁殖虎鲸，并表示将利用 Wikie 和 Keijo 作为其繁殖计划的一部分，该计划已使用人工授精技术来确保这一结果，”她说。

“随着场馆的关闭，最后一代圈养鲸鱼和海豚比以往任何时候都更加重要。”

“LPZ 空间不足的问题也令人担忧，因为这里的水箱比已关闭的昂蒂布设施的水箱要小，”多兹说。“再养两只虎鲸会增加所有相关动物的压力水平。”

表演和技巧

“有证据表明，虎鲸和其他鲸类动物的健康和福利在圈养环境中受到严重损害，”兽医马克·琼斯博士说，他是 生而自由基金会“他们被迫表演的节目和技巧没有任何教育或保护价值。

“法国当局采取了进步且受欢迎的措施，终止了鲸类动物的圈养展示。他们现在必须为该国剩余的圈养动物寻求最佳解决方案，从 Wikie 和 Keijo 开始。将它们送往鹦鹉园只会加剧并延续它们的痛苦。”

网际网路 已要求鹦鹉园动物园对这些批评作出回应，但尚未收到回复。然而，动物园坚持认为，虎鲸、海豚和海狮为观众表演符合动物的最大利益：

“训练动物参加表演时所涉及的体力活动和心理挑战对于保持它们的健康和最佳状态至关重要，”报告指出。“它们的活动与获得奖励有关，就像自然界中发生的事情一样：努力就会得到营养的回报。

“表演中的动作都是野生动物自然发生的行为，并向公众展示，激发人们对动物的热情。这是激发人们兴趣和促进野生动物生存承诺的另一种重要方式。”

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