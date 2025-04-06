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“愚人的淘金热”：专家警告深海采矿已经过时

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随着美国考虑采取行动，深海采矿的可行性是否已经消失？（绿色和平组织）
随着美国考虑采取行动，深海采矿的可行性是否已经消失？（绿色和平组织）

据报道，美国特朗普政府正考虑发布行政命令，藐视国际共识，开放深海采矿。但包括世界最深海底探险家维克托·韦斯科沃在内的专家表示，此举是愚蠢的经济行为，是追逐“愚人的黄金”。

政府命令将允许向公司颁发在国际水域进行深海采矿的许可证——这违反了负责监管公海采矿活动的机构国际海底管理局（ISA）的要求。 

海洋保护活动人士认为，虽然这种举动类似于海盗行为并且会破坏环境，但它也是基于有缺陷的商业案例。

Caladan Capital 的创始人兼首席执行官，退役海军军官、飞行员和海底探险家维斯科沃解释说：“深海采矿在技术上极具挑战性，破坏性极大，对全球生产没有意义，而且对于十年前存在的电池金属问题来说，这是一种非常昂贵、财务风险很高的解决方案。” 

道恩·赖特博士和维克多·维斯科沃
Victor Vescovo 与 Dawn Wright 博士一起“探访世界底部”（卡拉丹海洋）

在众多潜水器驾驶成就中，韦斯科沃进行了历史上最深的载人潜水，到达了马里亚纳海沟挑战者深渊，深度为 10,928 米，他也是第一个到达地球五大洋最深处的人。 

全球供应过剩

其他反对者声称，深海采矿将给美国带来经济困难和地缘政治损害，而没有任何明显的收益。加州大学圣巴巴拉分校教授、加州大学伯克利分校兼职教授道格拉斯·麦考利博士表示：“这是在寻找愚人的黄金。”

McCauley 表示：“近年来，深海矿物和金属的市场价格急剧下降，原因是传统采矿导致全球供应过剩，以及电池化学技术的创新。这可能是地球上开采的最昂贵的钴和镍。”

“这些趋势在一定程度上是由电动汽车市场需求下降所驱动的，电动汽车市场越来越依赖电池——例如，许多特斯拉车型使用的 LFP 电池——这些电池不需要难以获得的昂贵金属。

“为这些新电池设计的超快速充电站的新创新，例如[中国电动汽车制造商]比亚迪最近宣布的充电站可以在短短五分钟内增加400公里的续航里程，可能会进一步确保这些不需要海洋金属的新电池的主导地位。 

比亚迪刀片电池技术
比亚迪刀片电池技术

MacCauley 总结道：“另一个挑战可能是，鉴于新发现的这些矿物具有放射性，美国方面可能不愿意将这些材料运抵美国港口。”采矿过程中释放的有毒物质可能会通过海产品污染危害全球公众健康。

海洋生态系统

国际法律专家、联合国海洋法理事会政策顾问邓肯·柯里补充道：“深海是人类的共同遗产，单方面开采深海将严重违反《联合国海洋法公约》，该公约 40 多年来为海洋治理提供了稳定。” 深海养护联盟 （DSCC）的这一观点进一步证实了这一点：为了击败俄罗斯和中国等竞争对手，美国将对脆弱的海洋生态系统和海洋健康造成无法弥补的损害。

“每个国家和每个人都会承受后果，”柯里说。“它不会带来承诺的利润或特许权使用费，不会解决它声称的环境和安全问题，并将摧毁数万平方公里的原始海底——这证明它行不通。”

“金属公司在监管真空中承诺监管确定性，”海洋保护政策专家、《 深海采矿不值得冒险“唯一可以确定的是，海底采矿仍然是一种未经测试的、极其昂贵的获取我们已经创新过的矿物的方式。”

DSCC代表不同的活动机构，对3月底在法国主办的高层峰会上发表的《SOS海洋峰会宣言》中提出的暂停深海采矿的呼吁表示欢迎。 

该宣言敦促国际海底管理局各国与全球科学共识保持一致，至少在 10 至 15 年内（或直到获得足够的知识以做出明智的决策）暂停所谓的“破坏性行业”。 

也在 Divernet 上： Vescovo 的下一步到底是什么？, 韦斯科沃潜入世界上最深的沉船 USS 塞缪尔·B·罗伯茨, 最深沉船潜水创造历史, 捕鲸国家第一个启用深海采矿

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