冰岛取消长须鲸捕猎活动

冰岛已取消 2025 年的长须鲸捕猎活动，这是该国连续第二年禁止捕杀长须鲸，环保人士对此感到欣慰。

“今年夏天将不会再有长须鲸被猎杀——这可能是冰岛捕鲸业终结的开始，”鲸鱼和海豚保护组织评论道（WDC).

Hvalur hf 是冰岛迄今为止最大的捕鲸公司，政府授权该公司每季可以捕杀 200 多头长须鲸，但市场条件似乎并非如此。

“鉴于当前的经济形势，Hvalur hf 认为除了继续停靠等待更好的时机，别无选择，”该公司首席执行官 Kristján Loftsson 表示。“明年将重新评估形势。”

洛夫森表示，他的公司将世界上大部分地区不想要的鲸肉卖给了日本，但由于日本的通货膨胀，鲸肉贸易在经济上变得不可行。

“巨大的胜利”

保罗·沃森船长基金会（CPWF）表示：“这一决定标志着鲸鱼保护的巨大胜利，尤其是在即将卸任的冰岛总理于去年冬天发布一项为期五年的捕鲸许可证并引发争议之后。” 又名 海王星的海盗.

过去 40 年来，沃森和他领导的团体一直积极反对冰岛人捕猎长须鲸和小须鲸。

2023 年，在活动人士指控 Hvalur 捕鲸活动违反了该国的动物福利法之后，冰岛渔业部暂停了捕鲸活动，但随后又允许在更严格的条件下恢复捕鲸活动。

CPWF 认为，Hvalur 的最新决定还与日本捕鲸者在其本土海域恢复捕捞长须鲸有关，同时有报道称，日本政府向其冰岛鲸肉主要进口商提供的补贴未能兑现。

“我们原本以为今年的捕鲸行动不会进行，现在终于实现了，拯救了多达209头长须鲸，我们非常激动，”英国海王星海盗组织首席运营官罗布·里德说道。“但政府不能继续拖延。冰岛政界人士是时候听取公众意见，彻底终止捕鲸活动了。”

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