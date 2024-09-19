水肺潜水员最大的在线资源
水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

法罗群岛的密报导致“眼中钉”沃森被捕

在 Google 新闻上关注 Divernet
订阅我们的每周通讯
保罗·沃森上尉被丹麦警方戴上手铐带走（CPWF）
保罗·沃森上尉被丹麦警方戴上手铐带走（CPWF）

据保罗·沃森船长基金会称，正是来自法罗群岛的一份出于政治动机的密报，导致丹麦警方于 21 月 XNUMX 日在格陵兰逮捕了反捕鲸活动人士保罗·沃森 (中央情报局情报中心).

捕鲸群岛当地政府向丹麦司法部和格陵兰当局通报了沃森的旗舰抵达格陵兰岛的情况 约翰·保罗·德约里亚 CPWF 声称，他被要求加油并要求拘留他。它表示，丹麦议会在回应质询时证实了这一点。 

沃森和他的环保活动团队一直向西前往太平洋，对抗一艘日本捕鲸工厂船。 

被捕两个月后 沃森仍被拘留 等待可能因历史罪名被引渡到日本，正如之前报道的那样 迪韦尔网。 他的拘留与日本 12 年前因直接行动而对他发出的国际刑警组织红色通缉令有关。

“法罗群岛警方的一名爱管闲事的人，受到日本想要逮捕保罗的怂恿……自该船离开英国后一直对其进行跟踪，并努力向丹麦司法部通风报信，迫使丹麦警方在当地进行调查，确认船只抵达，并为特警队策划一次堪比国际逃犯的伏击提供了时间，”CPWF 船舶运营负责人洛基·麦克莱恩 (Locky MacLean) 这样描述沃森被捕的经过。

每年屠宰量

法罗群岛是丹麦的一个自治群岛，因每年屠杀长鳍领航鲸和大西洋白海豚而为潜水员所熟知，这种行为被称为 格林达德拉普.

法罗群岛捕鲸（埃里克·克里斯滕森）
法罗群岛捕鲸（埃里克·克里斯滕森）

CPWF 声称，法罗群岛的参与表明丹麦愿意遵守日本的国际逮捕令，并称沃森的逮捕“极其严厉”，并认为这一事件“只会加强全球对法罗群岛暴行的关注”。

“在丹麦、欧盟和世界上许多其他国家，捕杀小鲸鱼和用船骚扰它们都是违法的，这就是为什么法罗群岛 格林达德拉普 引起了全球政界人士、环保人士、媒体和普通公众的谴责，”该基金会的首席执行官奥马尔·托德说。 

CPWF 首席运营官 Rob Read 表示，Watson 发起了许多反对通常被称为 自 1980 世纪 XNUMX 年代初以来，它一直是法罗群岛的“眼中钉”。 

CPWF UK 连续第九年反对 血腥峡湾行动，去年沃森再次航行 约翰·保罗·德约里亚 进入法罗群岛水域以抵抗狩猎。

该组织呼吁丹麦立即释放他并拒绝日本的引渡请求，迄今已有超过 82,000 人 签署请愿书.

也在 Divernet 上： “复仇心切”的日本希望以 2010 年臭气弹指控逮捕沃森, 日本人捕杀长须鲸，保罗·沃森被判入狱, 保罗·沃森在哥斯达黎加获释, “我们不知道！”海豚屠杀事件暴露无知

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

更多... 订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
杰弗里布莱恩: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
lesleybrooke2005@yahoo.co.uk: 肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成
佩里·帕帕科斯塔斯: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
饼干: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
亨特·K。: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
最新资讯
西撒哈拉附近一名妇女遭鲨鱼咬伤身亡 西撒哈拉附近一名妇女遭鲨鱼咬伤身亡
红海翻车鱼目击事件成为当地新闻 红海翻车鱼目击事件成为当地新闻
“非凡发现”：风力发电场调查发现第一次世界大战沉船 “非凡发现”：风力发电场调查发现第一次世界大战沉船
肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成 肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成
马耳他一名跳水运动员死亡 大麻顾问被停职 马耳他一名跳水运动员死亡 大麻顾问被停职
艰苦条件创造自由潜水世界纪录 艰苦条件创造自由潜水世界纪录

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。

0
希望您的想法，请发表评论。x