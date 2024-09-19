法罗群岛的密报导致“眼中钉”沃森被捕

据保罗·沃森船长基金会称，正是来自法罗群岛的一份出于政治动机的密报，导致丹麦警方于 21 月 XNUMX 日在格陵兰逮捕了反捕鲸活动人士保罗·沃森 (中央情报局情报中心).

捕鲸群岛当地政府向丹麦司法部和格陵兰当局通报了沃森的旗舰抵达格陵兰岛的情况 约翰·保罗·德约里亚 CPWF 声称，他被要求加油并要求拘留他。它表示，丹麦议会在回应质询时证实了这一点。

沃森和他的环保活动团队一直向西前往太平洋，对抗一艘日本捕鲸工厂船。

被捕两个月后 沃森仍被拘留 等待可能因历史罪名被引渡到日本，正如之前报道的那样 迪韦尔网。 他的拘留与日本 12 年前因直接行动而对他发出的国际刑警组织红色通缉令有关。

“法罗群岛警方的一名爱管闲事的人，受到日本想要逮捕保罗的怂恿……自该船离开英国后一直对其进行跟踪，并努力向丹麦司法部通风报信，迫使丹麦警方在当地进行调查，确认船只抵达，并为特警队策划一次堪比国际逃犯的伏击提供了时间，”CPWF 船舶运营负责人洛基·麦克莱恩 (Locky MacLean) 这样描述沃森被捕的经过。

每年屠宰量

法罗群岛是丹麦的一个自治群岛，因每年屠杀长鳍领航鲸和大西洋白海豚而为潜水员所熟知，这种行为被称为 格林达德拉普.

法罗群岛捕鲸（埃里克·克里斯滕森）

CPWF 声称，法罗群岛的参与表明丹麦愿意遵守日本的国际逮捕令，并称沃森的逮捕“极其严厉”，并认为这一事件“只会加强全球对法罗群岛暴行的关注”。

“在丹麦、欧盟和世界上许多其他国家，捕杀小鲸鱼和用船骚扰它们都是违法的，这就是为什么法罗群岛 格林达德拉普 引起了全球政界人士、环保人士、媒体和普通公众的谴责，”该基金会的首席执行官奥马尔·托德说。

CPWF 首席运营官 Rob Read 表示，Watson 发起了许多反对通常被称为 磨 自 1980 世纪 XNUMX 年代初以来，它一直是法罗群岛的“眼中钉”。

CPWF UK 连续第九年反对磨 血腥峡湾行动，去年沃森再次航行 约翰·保罗·德约里亚 进入法罗群岛水域以抵抗狩猎。

该组织呼吁丹麦立即释放他并拒绝日本的引渡请求，迄今已有超过 82,000 人 签署请愿书.

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