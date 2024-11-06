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英国海草种植成功有望推动全球发展

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潜水员使用 HMS OCToPUS 种子注入装置 (OCT)
潜水员使用 HMS OCToPUS 种子注入装置 (OCT)

经过五年的努力，英格兰最大的海草修复项目已经结束，其成果被描述为对未来“非常有希望”。

这项耗资 2.5 万英镑的 LIFE Recreation ReMEDIES 计划由英国自然保护署 (Natural England) 牵头，并由 海洋保护信托 （10月），致力于修复普利茅斯湾特别保护区（SAC）和索伦特海事 SAC 内超过八公顷的海草床。 

该项目还包括对硬质粉红色珊瑚藻（称为 maerl）的保护，涉及解决休闲停泊和系泊等对自然栖息地的压力以及教育推广，以及试验几种海草恢复方法。

一项重大成就是海草幼苗的发芽成功率从 5% 提高到 33%——该团队表示，这一成果有望改变全球的修复工作。据说两个项目地点都已经出现了早期再生的迹象。

ReMEDIES 代表减少和减轻对海床的侵蚀和干扰影响，由 欧盟 LIFE 计划 还涉及 海洋保护协会、皇家游艇协会和普利茅斯市议会/塔马河口咨询论坛。 

试验方法

华侨城表示，该项目为其恢复关键 Zostera码头 使用两种试验方法对海草品种进行研究。

第一种是播种，既需要部署装有种子的粗麻布袋，又需要在同等面积上采用一种名为水力海洋播种 (HMS) OCToPUS（海洋保护信托基金“o”加压水下播种机）的创新注射装置。 

第二种方法是幼苗移栽，即在华侨城海洋保护中心管理的国家海洋水族馆的实验室里，利用“海草垫技术”从种子培育成年植物。然后，这些植物被移栽到修复地点。

海草植物培育（10月）
海草植物培育（10月）

通过这些实验，栖息地恢复团队现在认为，实现潮下海草恢复的最佳方式可能是通过 HMS 与海草垫技术相结合。据说初步结果已经显示海草床有所再生，团队将继续监测。

“海草修复并非没有挑战，但尽管如此，ReMEDIES 项目在开发大规模潮下海草修复方面突破了界限，”OCT 海洋栖息地修复负责人马克·帕里说。

“试验创新修复技术并看到我们在珍妮克里夫湾和索伦特海事的努力取得成功真是太棒了。我们很高兴继续学习和发展我们 蓝色草地 项目。”

潜水员亲手挑选

由于潜水员每年只能在植物开花时手工采摘一次海草种子，因此 OCT 开发了一种种子储存设施，可以让它全年恢复草甸。种子在高盐度的冷冻循环系统中保持休眠状态。 

一旦脱离休眠状态，志愿者就会在海草垫技术的帮助下照顾种子，直到它们成长为幼苗和成年植物阶段。 

生长茂盛的海草可供重新种植（10月）
生长茂盛的海草可供重新种植（10月）

项目经理 Fiona Tibbitt 评论道：“ReMEDIES 项目在复杂性、规模和目标上都极具挑战性，它结合了对脆弱海草栖息地的休闲减压和修复作为帮助其恢复的附加工具。” 

水族馆的海草养殖设施将继续展示该项目，该项目由 Valeport、苏黎世和 Naturesave Insurance 赞助。

也在 Divernet 上： 八爪鱼号武装潜水员快速播种海草, “我一直在聆听海草草甸的声音”, 海草为康沃尔郡带来“蓝碳”希望, 大海草调查让组织者大吃一惊, 康沃尔郡发现迄今为止最大的海草床

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