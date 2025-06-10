潜水员在苏塞克斯附近安装第一家“明特酒店”

苏塞克斯水下慈善机构的志愿潜水员帮助安装了该郡第一个水下海洋生物栖息地。

该栖息地被命名为“明特酒店”，以提出这一想法的肖勒姆渔民艾伦·明特 (Alan Minter) 的名字命名，现已开始吸引兰辛海岸的海洋生物。

肖勒姆渔民艾伦·明特（Sussex Underwater）

明特称，经过两年令人沮丧的努力，他才获得所有必要的许可。最终，这座重达3.2吨的人工结构于22月67日，也就是他19岁生日那天，被放置在了海底。它有XNUMX个裂缝，用于保护甲壳类动物，以及其他一些用于吸引产卵海洋生物的特征。

明特将这个项目献给了他的祖父，一个世纪前他的祖父将他的船停放在附近的海滩上。

操纵重达 3.2 吨的结构（苏塞克斯水下）

在海底（苏塞克斯水下）

“我们只是想回馈一些东西，”他告诉 苏塞克斯世界“前景一片光明。我们都知道海洋的现状——海滩、沙子、近海珊瑚礁都消失了。气候变化、疏浚、污染，一切都消失了。这就像大自然的一场完美风暴。”

“海底无人援助，因为无人知晓。大自然真的在苦苦挣扎，挣扎求生。我们只是尽力帮它一点点。”

在科学家雷·沃德 (Ray Ward) 的监督下，苏塞克斯水下项目潜水员将监控明特酒店的殖民过程，并计划在现场安装摄像头，以便向学校进行直播，这符合社区团体的教育使命。

希望各公司能够加大对明特酒店的赞助力度，直至至少建立 10 家明特酒店群。

苏塞克斯水下 由当地潜水员兼环保主义者埃里克·史密斯 (Eric Smith) 共同创立，他领导了一场成功的运动，禁止拖网渔船进入苏塞克斯湾，正如 2023 年 BBC 纪录片中展示的那样 我们的生活：我们的海上森林.

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