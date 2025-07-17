潜水员们，快来拯救蝠鲼吧！

英国海洋保护慈善机构蝠鲼信托基金及其全球合作伙伴发起了一项名为“#SaveTheMantas”的新活动，呼吁全面禁止蝠鲼和魔鬼鱼的国际贸易，他们希望得到潜水员的大力支持。

波长 XNUMXμm 的 #拯救蝠鲼 该信托基金认为，在《濒危野生动植物种国际贸易公约》第 20 届缔约方大会 (CoP20) 即将于今年 XNUMX 月在乌兹别克斯坦召开之际，这一呼吁正值其能够产生真正影响之际。

今年早些时候在日内瓦举行的CITES大会。11月将迎来重大考验（Manta Trust）

如果提案被采纳，则将所有蝠鲼和魔鬼鱼列入 濒危野生动植物种国际贸易公约附录一最高级别的国际保护将禁止所有马来酸二钠产品的国际商业贸易，这是终止不可持续开发的关键一步。

蝠鲼信托基金会首席执行官盖伊·史蒂文斯博士表示：“蝠鲼和魔鬼鱼是最具代表性和最受尊敬的海洋物种，但它们仍然极易受到过度捕捞的威胁。”

“在《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二实施十多年后，令人痛心的是，这些物种不可持续的国际贸易不仅持续存在，而且愈演愈烈。我们迫切需要采取更强有力的行动。”

莫布拉鳐鱼降落在斯里兰卡贝鲁瓦拉港 (Miriam Staiger)

特别脆弱

该信托基金表示，蝠鲼和魔鬼鱼分别于2013年和2016年被列入附录II，但蝠鲼种群数量仍在持续下降。目前，所有九种已知物种均被列入濒危物种名录。 IUCN红色名单其中七种被列为濒危物种。在某些地区，其种群数量已下降90%以上。

主要威胁来自过度捕捞，而过度捕捞又是由鳃板贸易造成的，鳃板在亚洲部分地区被当作传统药物出售，其肉则在当地消费或出口。

斯里兰卡的鳃板（丹尼尔·费尔南多）

蝠鲼和魔鬼鱼在世界各地都有捕捞，主要集中在沿海渔业。蝠鲼信托基金领导的 根据一项研究， 透露，mobulid 产品至少在 22 个国家进行交易，而且通常缺乏监管或准确的报告。

蝠鲼科鱼类大约需要10年才能成熟，每隔几年才会产下一只幼崽，这使得它们特别脆弱。“我们的研究表明，目前的保护措施还不够，”近期贸易评估报告的主要作者玛塔·D·帕拉西奥斯博士说。“如果不采取紧急行动，我们可能会失去这些珍贵的物种。”

弥补漏洞

潜水员们最想看到的蝠鲼，这只在马尔代夫（Jasmine Corbett）

该信托基金表示，将野生动植物列入附录一将弥补允许在可疑的“可持续”配额下出口的漏洞。此外，这还将简化执法工作，目前，执法工作可能因物种识别和文件验证要求而受阻。

蝠鲼信托基金会表示，这项由蝠鲼热点厄瓜多尔牵头、并得到政府和非政府组织联盟支持的升级提案以迄今为止最全面的贸易分析为基础，并提供了切实可行的保护途径。

购买和穿着这件 T 恤有助于拯救蝠鲼（蝠鲼信托基金）

它呼吁潜水员和其他海洋爱好者通过购买和佩戴 竞选T恤，在帖子上标记#SaveTheMantas，并拍摄和上传 照片 社交媒体和 广告活动页面蝠鲼信托基金会表示，这些图像将成为 CITES CoP20 会议上强有力的视觉壁画的一部分。

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