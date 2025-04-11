马来西亚潜水员因虐待海龟被罚款

马来西亚警方对五名潜水员和一名潜水操作员处以罚款，原因是一段暴徒骚扰海龟的视频在社交媒体上疯传，引起了公众的广泛愤怒，尤其是其他潜水员和环保人士的愤怒。

该事件于三月份发生在婆罗洲北部仙本那市东姑阿都拉曼海洋公园马努干岛附近的一处地点。

沙巴旅游、文化及环境部（肯塔基州公共服务委员会) 随后向少数在场潜水员以及组织潜水的公司发出了“复合通知”。

在马来西亚，某些罪行可使用复合通知书，作为要求罪犯出庭受审的替代方案。它为无争议的指控提供了一个通过支付定额罚款来解决的机会。

此次骚扰违反了1997年沙巴野生动物法令，该法令规定海龟受到全面保护。除指定的野生动物管理员外，任何人触碰成年海龟、海龟蛋或幼龟都是违法的。

TRACC 倡议

这是热带研究与保护中心 （TRACC） 仙本那的潜水员协会最初发出呼吁，要求追踪这段30秒视频中潜水员的地点和身份。该视频是由潜水小组成员拍摄并分享的。TRACC还将此事告知了沙巴野生动物部门和沙巴公园。

视频显示，一名潜水向导从后面抓住了这只明显处于痛苦和困惑状态的海龟的壳，而其他潜水员则触摸海龟的壳和四肢，并在它挣扎着挣脱时在它旁边摆姿势。

除了海龟在被束缚期间可能急需呼吸之外，这种极端的压力对动物来说是有害的，甚至是致命的。

另一个相关且更长的视频片段显示，潜水小组的一名成员抓住了一条正在移动的鲸鲨。

旅游部称潜水员的行为“不负责任”，并表示：“我们敦促所有旅游经营者发挥更负责任的作用，确保遵守准则和规定。州政府将继续致力于环境保护，并已警告称，不会容忍任何违反野生动物保护法的行为。”

所施加的惩罚尚不清楚，但该罪行的最高罚款为 50,000 林吉特（约合 8.700 英镑）和/或一至五年监禁。

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