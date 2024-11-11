潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸

健康海洋基金会及其合作伙伴已完成为期一年的“幽灵农场行动——水域回收”项目，基金会称对位于希腊西部安夫拉基科斯湾的梅尼迪进行了全面清理。

健康海洋组织称，“幽灵养殖场”是指被废弃的养鱼场，任其在海上恶化，污染沿海地区，对海洋动植物和当地社区造成严重破坏。

梅尼迪清理工作是该基金会在 2024 年领导的第三次此类清理工作，但与之前在伊萨卡和帕特雷开展的行动不同，它针对的是一个最近才被废弃的农场，当时还没有发生严重的退化。

梅尼迪养鱼场的景色（健康海洋）

该组织的志愿者 幽灵潜水 努力打捞渔网，将它们从环上取下来，并用相机记录水下和水面上的打捞过程。除了渔网，他们还从海里打捞出 35 个大型浮标、43 个浮环和许多其他物品，包括一艘半沉的维修船。

陆地上的志愿者处理沿海垃圾，包括养鱼场产生的破碎聚苯乙烯泡沫塑料和一般家庭垃圾。

渔网和其他一些物品可由基金会合作伙伴回收制成 Econyl 再生尼龙 阿夸菲尔. 管道和其他结构也可回收利用。

梅尼迪的潜水员（迈克尔·韦斯特里彻）

收集用于回收的材料（健康海洋）

当地推广

与过去的其他活动一样，在此次清理工作中，健康海洋还与当地小学合作组织了教育项目和大学研讨会，并在当地潜水合作伙伴的支持下在阿斯塔科斯和米蒂卡斯组织了两次港口清理活动。

此次任务是该基金会、现代汽车欧洲公司和其他合作伙伴共同努力的结果，其中包括 Aquafil、Diopas、Ozon、欧洲户外教育中心、We Dive We Clean、Odyssey Outdoor Activities 和 Dotank Plus。

在 5 月份的一次行动中打捞一艘船（Cor Kuyvenhoven）

五月鬼网合集 (Rogier Visser)

“今年是非凡的一年，”评论道 健康的海洋 主任 Veronika Mikos。“通过三次大规模清理和许多教育计划，我们产生了令人难以置信的影响，不仅在清除垃圾方面，而且在提高社区和下一代的意识方面。我们感谢我们的合作伙伴和志愿者的奉献和辛勤工作。”

35 月份为期六天的清理行动共有 128.5 人参与，共清理了 50.9 吨海洋垃圾，其中 30 吨为渔网。42.7 月份的清理行动共有 11.3 人参与，历时八天，共清理了 XNUMX 吨垃圾（其中 XNUMX 吨为渔网）。

健康海洋组织报告称：“自 150 年成立以来，我们与 550 个合作伙伴和近 991 名志愿者一起收集了 2013 吨渔网和其他海洋垃圾。”

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