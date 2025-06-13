潜水员西奥与斯蒂芬·弗莱一起探讨海底拖网捕捞

延续大卫·爱登堡爵士纪录片的讯息 海洋 值此联合国海洋大会于今天（13 月 XNUMX 日）在尼斯闭幕之际，英国慈善机构蓝色海洋基金会的宣传视频由潜水员 Theo James 和 Stephen Fry 主演，引起了轰动 在线.

In 底线 詹姆士 （《分歧者》、《白莲花》、《绅士们》) 扮演一位高档餐厅的食客，他从弗莱饰演的油腔滑调的服务员那里点了一份看似可持续的鱼类菜肴。

两位演员都是蓝色海洋大使，这部短片的目的是提醒观众人类随心所欲就餐的隐性成本。

“作为一名潜水爱好者，我一直对海洋着迷，并对人类对海洋的影响感到震惊，”詹姆斯在完成拍摄后说道。

“我被扔了一大堆兼捕渔获物，这让我深刻体会到底拖网捕捞的荒唐和破坏性。这确实令人深感不安，但如果它能推动真正的变革，我很乐意去做。”

英国禁令，但多久之后？

Blue Marine 表示，制作这部宣传片的目的是希望推动英国所谓的海洋保护区（MPA）迫切需要禁止底拖网捕鱼。

“目前，英国高达90%的海洋保护区仍在进行底拖网捕捞，而那些被拖网渔船随意捕捞的鱼类，高达80%最终被丢弃或销毁，”该基金会表示。“让我们现在就终结这一切。和我们一起行动起来。”

詹姆斯因鱼灾而丧命（蓝色海洋基金会）

事实上，在电影上映当天（8 月 41 日）世界海洋日，英国政府宣布打算禁止在 30,000 个近海海洋保护区进行底拖网捕鱼，这些保护区覆盖了英国水域 1.5 平方公里的面积（相当于威尔士面积的 XNUMX 倍）。

“这是朝着阻止对我们海洋保护区的无谓破坏迈出的一大步，”蓝色海洋组织承认，同时也强调，在提案成为现实并实施禁令之前，一切都不会改变。该组织呼吁支持者 分享视频 在社交媒体上。

- 蓝色海洋基金会 以及Atomized Studios电影 底线 由本·马拉比 (Ben Mallaby) 执导。

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