潜水专业人士被指控雕刻珊瑚以牟取金钱

在菲律宾潜水胜地薄荷岛的珊瑚上刻上人们的名字的争议仍在继续，当局现在确信，一名或多名当地潜水导游和船只经营者一直在向游客收取额外费用来制作水下涂鸦。

据报道，一名潜水导游承认破坏了珊瑚。根据《国际珊瑚礁保护法》，破坏珊瑚礁是违法的。 菲律宾渔业法规，但目前尚不清楚是否会对他提出刑事指控。

13 月底，根据当地 PADI 潜水导游的举报，工作人员在邦劳岛附近的 Puntud 岛（以前的维尔京岛）附近的 Estaca 水肺潜水和浮潜地点进行检查时，发现珊瑚上刻有至少 XNUMX 个人的名字。

蓬图德岛 (Danilo Menorias) 附近遭到破坏的珊瑚

一名韩国游客发布了 电影 在社交媒体上展示了一名导游破坏珊瑚的照片，以及薄荷岛州长埃里科·亚里士多德·奥门塔多 悬赏 欲了解更多信息，请参阅 网际网路 4 月 200,000 日。奖金后来增加了四倍，达到 2,700 万比索（约 XNUMX 英镑）。

在省长的支持下，邦劳岛市长埃德加多·“博伊”·阿尔卡伊从昨天（9 月 XNUMX 日）起关闭了该景点，禁止游客活动，为期至少六个月，可能超过一年。他表示，该地区是“扩大的国家综合保护区系统”下“邦劳岛保护海景”的一部分，这里的珊瑚需要时间才能恢复。

Arcay 还表示，5 月 XNUMX 日，他亲自询问了在 电影。他承认应女宾客的要求在珊瑚上刻上她的名字，随后被警告，否则将被宣布 不受欢迎的人 因其在“扼杀旅游业”中所扮演的角色。

菲律宾环境与自然资源部和保和省环境与自然资源办公室目前正在评估潜水地点。奥门塔多表示，他打算成立一个拥有逮捕权的特别工作组，以防止将来发生类似事件。

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