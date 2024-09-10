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潜水专业人士被指控雕刻珊瑚以牟取金钱

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雕刻的珊瑚——莫杰克是谁？（Danilo Menorias）
薄荷岛邦劳附近刻在珊瑚上的名字 (Danilo Menorias)

在菲律宾潜水胜地薄荷岛的珊瑚上刻上人们的名字的争议仍在继续，当局现在确信，一名或多名当地潜水导游和船只经营者一直在向游客收取额外费用来制作水下涂鸦。

据报道，一名潜水导游承认破坏了珊瑚。根据《国际珊瑚礁保护法》，破坏珊瑚礁是违法的。 菲律宾渔业法规，但目前尚不清楚是否会对他提出刑事指控。

13 月底，根据当地 PADI 潜水导游的举报，工作人员在邦劳岛附近的 Puntud 岛（以前的维尔京岛）附近的 Estaca 水肺潜水和浮潜地点进行检查时，发现珊瑚上刻有至少 XNUMX 个人的名字。

分割：Puntud 岛附近遭到破坏的珊瑚（Danilo Menorias）
蓬图德岛 (Danilo Menorias) 附近遭到破坏的珊瑚

一名韩国游客发布了 电影 在社交媒体上展示了一名导游破坏珊瑚的照片，以及薄荷岛州长埃里科·亚里士多德·奥门塔多 悬赏 欲了解更多信息，请参阅 网际网路 4 月 200,000 日。奖金后来增加了四倍，达到 2,700 万比索（约 XNUMX 英镑）。

在省长的支持下，邦劳岛市长埃德加多·“博伊”·阿尔卡伊从昨天（9 月 XNUMX 日）起关闭了该景点，禁止游客活动，为期至少六个月，可能超过一年。他表示，该地区是“扩大的国家综合保护区系统”下“邦劳岛保护海景”的一部分，这里的珊瑚需要时间才能恢复。

Arcay 还表示，5 月 XNUMX 日，他亲自询问了在 电影。他承认应女宾客的要求在珊瑚上刻上她的名字，随后被警告，否则将被宣布 不受欢迎的人 因其在“扼杀旅游业”中所扮演的角色。

菲律宾环境与自然资源部和保和省环境与自然资源办公室目前正在评估潜水地点。奥门塔多表示，他打算成立一个拥有逮捕权的特别工作组，以防止将来发生类似事件。

也在 Divernet 上： 雕刻的珊瑚震惊了薄荷岛的潜水员， 安达的魔咒部分菲律宾潜水度假村宣称珊瑚礁保护成功

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 嗨，马克，我是一名新获得认证的潜水员，已经潜水 10 次（全部使用租用的装备），有几次我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我找到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢 Val 的任何建议 #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 2:00 介绍 00:00 问题 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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