CMAS 处罚鱼叉捕鱼潜水长

21 月 XNUMX 日，一名菲律宾自由潜水长在使用水肺装备进行鱼叉捕鱼时被发现，随后其 CMAS 潜水长资格被吊销，这意味着他不能再在该组织旗下担任专业潜水员。

菲律宾海洋与海洋科学协会 (CMAS) 声明：“菲尔玛·马德里亚加因在教堂岩 (Cathedral Rock) 非法携带全套水肺装备进行鱼叉捕鱼，现已被解除其菲律宾海洋与海洋科学协会 (CMAS Philippines) 的会员资格。” 教堂岩潜水点位于阿尼洛 (Anilao) 的马比尼 (Mabini)，靠近这位潜水员的家乡八打雁 (Batangas)。

据称，马德里亚加此前曾多次因其行为受到警告，晚上7点左右他从现场出来时被抓获。大教堂岩已被列为海洋保护区，这是一种海洋保护区，法律规定在该保护区内限制人类活动，以保护海洋资源和生物多样性。

从 Cathedral Rock 潜水回来（CMAS Philippines）

菲尔马尔·马德里亚加

在菲律宾，鱼叉捕鱼是合法的，通常属于自由潜水活动，但在某些地区，尤其是在海洋保护区，使用水肺装备进行鱼叉捕鱼可能会受到限制或禁止。在菲律宾的一些水域，使用鱼叉枪（而非传统鱼叉）也是被禁止的。

CMAS 它是一个历史悠久的国际伞状组织，服务于潜水员培训机构和竞技水下运动。该组织对马德里亚加的处罚是一次性的，还是针对非法鱼叉捕鱼的联合打击行动的一部分，还有待观察。据称，非法鱼叉捕鱼在当地保护区很常见。

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