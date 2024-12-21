中国逆流而上，圈养最多虎鲸

哪个国家圈养的虎鲸数量最多？长期以来，美国一直保持着这一可疑的荣誉，但现在它首次被中国超越。

根据一份新的报道 中国鲸类保护联盟 调查人员表示，中国目前圈养了 22 头虎鲸，其中大部分都是公开展示的，CCA 称其“只提供最低限度的福利保障”。

CCA 称，随着国际社会对观赏鲸鱼和海豚在水箱中表演的兴趣日渐消退，中国却反其道而行。这意味着中国圈养的宽吻海豚数量也居世界首位，超过 730 头，白鲸数量也居世界首位，约有 145 头。

总部位于华盛顿特区的国际和中国动物福利机构联盟表示：“中国不断扩张的海洋主题公园产业继续加剧了动物保护和福利问题。”

中国圈养的22头虎鲸中，有15头是从俄罗斯鄂霍次克海进口的，2023头是圈养出生的。大多数动物直到XNUMX年才在珠海的长隆太空船设施开放时才进行展示。

截至 2024 年 101 月，中国共有 2015 家圈养鲸豚设施投入运营，数量是 11 年的两倍，另有 1,307 家正在建设中。这些设施共饲养 15 个物种的 XNUMX 只鲸豚。

日本供货

在美国，有 18 头圈养虎鲸被关押在三个海洋世界公园内。俄罗斯于 2018 年禁止为娱乐目的而活捉虎鲸和白鲸，据说从那时起，中国不得不越来越多地关注繁殖和从日本进口以满足需求。

“中国 此 野生鲸豚市场损害了其国际声誉，破坏了野生鲸豚种群的稳定，并导致了数量不详的鲸豚死亡，” 动物福利研究所 （AWI），CCA 创始成员之一。今年年初，她访问了中国，观察了生活在当地设施中的虎鲸。

虎鲸在中国主题公园表演（AWI）

“中国海洋主题公园行业无法满足鲸类动物复杂的生理和行为需求，”罗斯说，“越来越多的设施为游客提供与鲸类动物一起游泳或潜水的体验，将公众置于危险之中——受伤报告数量不断增加就是明证——同时未能提供有意义的保护信息。

“此外，许多动物都遭受训练师的虐待，并且缺乏专业的兽医护理。”

记录不一致

目前，中国圈养鲸豚动物状况尚无公开信息，但中国海洋局的报告提及了几起圈养鲸豚死亡事件，其中包括两只极度濒危的长江江豚。

该联盟还声称，《濒危野生动植物种国际贸易公约》数据库中登记为进口到中国的野生捕获鲸类的数量与包括日本在内的原产国的出口记录相差 380 多只。该联盟表示：“这是政府和业界极为关注的一个领域，可能违反了《濒危野生动植物种国际贸易公约》的规定。”

CCA希望中国政府对CITES进口数据和中国圈养鲸豚福利展开独立调查，禁止游客与动物近距离接触，并制定计划逐步淘汰在海洋主题公园展示鲸豚。

CCA 成员除了 AWI 之外还有生而自由基金会、濒危物种基金会、香港海豚保护协会、生命调查机构、Marine Connection 和鲸鱼与海豚保护组织。该联盟的最新成员 海洋主题公园 报告 已是第三版。

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