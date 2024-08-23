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BSAC 要求潜水员在 9 月份进行清洁

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潜水员在水下捡拾垃圾（BSAC）
潜水员在水下捡拾垃圾（BSAC）

英国潜水俱乐部鼓励其会员，无论是潜水员还是浮潜者，参与即将开展的“英国水下垃圾大捡拾”活动。

此次活动旨在与长期举办的海洋保护协会 (MCS) 英国海滩清洁活动同时举行并对其形成补充，今年的英国海滩清洁活动将于 20 月 29 日至 XNUMX 日举行。

BSAC 会员可以亲眼目睹海底的一次性塑料和其他垃圾的数量，以及它们对海洋生物和生态系统的有害影响。然而，俱乐部希望潜水员不仅能参与水下修复工作，还能参与海滩清洁工作。

据估计，超过 80% 的海洋垃圾来自陆地，因此理论上保持海滩清洁可以减少被冲入或吹入海中的垃圾数量。 

要求潜水员于今年 9 月进行清洁（BSAC）
罐头和瓶子运输 (BSAC)

该俱乐部表示：“会员每次潜水或前往海滩都可以帮助扭转海洋污染形势。”该俱乐部不仅要求其分支机构、潜水中心和个人会员，还要求其他机构的潜水员参与英国水下垃圾大拾捡活动。

包袋方面的好消息

MCS 志愿者全年都会进行海滩清洁调查，但在海滩清洁期间，预计将有数千人参与，记录他们捡起的垃圾，以便使用这些数据来协助未来的工作。

在 MCS 中 我们的海滩状况 2023 年的报告中，该数据显示流通中的塑料袋数量明显减少。英国和海峡群岛记录的塑料袋数量为 4,684 个，在过去十年中，被冲上岸的塑料袋数量平均下降了 80%，在此期间，商店开始对塑料袋收费。

收集水下垃圾（BSAC）
收集水下垃圾（BSAC）

BSAC 首席执行官玛丽·泰特利 (Mary Tetley) 表示：“每次潜水时收集垃圾都会产生很大的作用，无论是在普通潜水地点捡垃圾，还是在较长的潜水旅行中由俱乐部重点清理。” 

“通过海洋保护协会提供的海滩清洁组织者培训，海滩清洁也可以成为水下垃圾捡拾活动的一部分，因此所有俱乐部成员及其家人都可以参加。

“参与英国水下垃圾收集活动的 BSAC 成员越多，我们能产生的影响就越积极。”

“我们非常感激 BSAC 的支持，让我们意识到海洋垃圾的重要性，”MCS 参与副主任 Justine Millard 说道。“他们的成员看到了海洋垃圾对英国所有美丽的海洋生物造成的破坏。” 

“我们鼓励所有 BSAC 成员今年夏天与我们一起参与海滩清洁活动，以防止垃圾被冲回或吹回海里。”

如需参与或组织 20 月 29 日至 XNUMX 日期间的水下垃圾收集活动，请查看 BSAC 网站 提供规划和安全方面的指导，以及 访问 MCS 网站 了解有关海滩清洁的更多信息。

也在 Divernet 上： 英国海滩比以往任何时候都脏, 英国海滩塑料袋浪潮兴起, BSAC 70 岁：从这里到哪里？, 大海草调查让组织者感到惊讶

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

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