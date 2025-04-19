巴厘岛潜水中心荣获“绿鳍奖”

Ceningan Divers 是一家 PADI 生态中心和 5* IDC，总部位于印度尼西亚巴厘岛的努沙切宁安，因其对可持续海洋旅游的杰出贡献而荣获 2025 年度绿鳍奖。

“绿鳍”倡议由英国慈善机构珊瑚礁世界基金会为联合国环境规划署牵头发起，旨在通过鼓励国际潜水和浮潜旅游业采用促进可持续发展的环保准则来保护珊瑚礁。

它可以声称为该行业提供唯一获得国际认可的环境标准，并拥有一套强大的评估体系来衡量其合规性。

潜水导游进行潜水前简报（Reef-World）

塞宁安潜水员珊瑚礁世界表示，作为绿鳍组织的长期成员，该公司在可持续性、环境责任和社区参与方面表现出了卓越的领导力。

该运营商自 2015 年成立以来，一直在巴厘岛西北部的努沙佩尼达海洋保护区提供潜水服务。

该奖项是通过“友好竞争”选出的，前五名“绿鳍”成员均为该计划评估体系下的“最佳环境表现者”。

船上潜水简报（Reef-World）

嘉宾、支持者和更广泛的潜水社区的投票与 Green Fins 评分系统相结合，分为可持续业务、影响力和人员三个类别。

“见证切宁安潜水员工作带来的切实影响令人振奋，”珊瑚礁世界项目经理德夫·阿尔巴奥说道。“对他们来说，可持续性并非一场营销活动；它已融入他们的运营之中，影响着当地社区乃至全球潜水旅游业。这是我亲眼目睹的，真的非常了不起。”

年轻游客参与红树林附近的海滩清洁工作（Reef-World）

采取的措施 塞宁安潜水员 其中包括全面禁止使用一次性塑料的政策；积极的社区宣传和环境教育；定期的海滩和水下清理；为员工和客人组织海洋保护活动；以及员工培训和客人教育，包括推广绿鳍潜水员电子课程。

潜水中心的共同所有人马特·哈钦森 (Matt Hutchinson) 表示：“这一认可对整个团队意义重大——它深化了我们致力于激发有意义的变革、与社区分享知识、保护海洋以及继续寻求可持续解决方案以塑造海洋生态系统更美好未来的承诺。”

在努沙佩尼达岛海洋保护区（珊瑚礁世界）潜水

“加入绿鳍和珊瑚礁世界基金会大家庭，不仅帮助我们发展壮大，也帮助我们成为海洋倡导者。他们的支持将持续指引和激励我们前进的每一步。”

绿鳍 Green Fins 在全球拥有 310 名活跃会员，其中 29 名来自印度尼西亚。因此，对于希望预订可持续旅行的潜水员和浮潜爱好者来说，其会员名单可以作为参考。在印度尼西亚，Green Fins 由以下机构运营： 珊瑚礁世界的实施合作伙伴 珊瑚三角中心.

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